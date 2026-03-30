Wydalonym dyplomatą jest Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg. Według rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) zajmował on stanowisko wicesekretarza brytyjskiej ambasady i został przez Moskwę oskarżony o "działalność wywiadowczą i dywersyjną". Z Rosji musi wyjechać w ciągu dwóch tygodni.

Brytyjskiego dyplomatę oskarżono także o próby pozyskiwania wrażliwych informacji podczas nieformalnych spotkań z rosyjskimi ekspertami z zakresu ekonomii.

Wielka Brytania reaguje na oskarżenia Rosjan. "Złośliwe i całkowicie bezpodstawne"

W komunikacie cytowanym przez agencję Reutera FSB ostrzega Rosjan, by unikali kontaktów z brytyjskimi dyplomatami. "W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, w tym odpowiedzialności karnej, zalecamy powstrzymanie się od takich spotkań" - przekazano.

Na decyzję Rosjan zareagował brytyjski resort spraw zagranicznych, który uznał, że wydalenie dyplomaty jest nie do przyjęcia.

"Rosja prowadzi coraz bardziej agresywną i skoordynowaną kampanię zarzutów przeciwko brytyjskim dyplomatom, rozpowszechniając złośliwe i całkowicie bezpodstawne oskarżenia dotyczące ich pracy" - napisano w oświadczeniu.

Resort brytyjskiej dyplomacji podkreślił, że nie będzie tolerował zawstydzania pracowników ambasady i członków ich rodzin.

Relacje między Wielką Brytanią a Rosją pozostają bardzo napięte od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Oba państwa wielokrotnie decydowały się na wzajemne wydalanie dyplomatów.

Do kolejnej takiej sytuacji doszło ostatnio na początku lutego. Wówczas Londyn cofnął akredytację rosyjskiemu dyplomacie, odpowiadając na wcześniejsze wydalenie z Rosji brytyjskiego przedstawiciela, którego Moskwa oskarżyła o szpiegostwo.

Zachodni dyplomaci w Moskwie wskazują na rosnącą inwigilację i presję ze strony rosyjskich służb. Jak opisuje Reuters, w praktyce stosowane są tzw. reguły moskiewskie - nieformalny zestaw wytycznych z czasów zimnej wojny dla tajnych agentów pracujących w Moskwie.

Dodatkowo Rosja wprowadziła ograniczenia dla brytyjskich dyplomatów, zobowiązując ich m.in. do zgłaszania wyjazdów poza obszar 120 km od Moskwy.

Według Departamentu Stanu USA placówka dyplomatyczna w rosyjskiej stolicy należy dziś do najtrudniejszych miejsc pracy na świecie dla zagranicznych dyplomatów.

mbd / polsatnews.pl / PAP / Reuters