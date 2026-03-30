Rodzinna tragedia w Wołominie. Dziadkowie nie żyją, 19-latek w szpitalu

W jednym z bloków w Wołominie znaleziono ciała dwóch starszych osób. W mieszkaniu był również ranny 19-latek. Policjanci podejrzewają, że mogło dojść do rodzinnej tragedii. - Na miejsce zadysponowany został natychmiast patrol policji, który potwierdził, że w mieszkaniu znajdują się ciała dwóch starszych osób - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa KPP w Wołominie podkom. Monika Kaczyńska.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Zet. 

 

W poniedziałek rano funkcjonariusze z Wołomina otrzymali zgłoszenie o rodzinnej tragedii, do jakiej mogło dojść w jednym z mieszkań.

 

- Policja otrzymała dzisiaj informację, że w jednym z bloków na terenie Wołomina mogło dojść do tragicznego zdarzenia i powiązanej z nim śmierci dwóch osób - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wołominie podkom. Monika Kaczyńska.

 

W mieszkaniu policjanci zastali również rannego 19-latka, który został przewieziony do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

 

Na ten moment policja nie informuje o szczegółach zdarzenia. 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
