Prywatna firma broni ukraińskiego nieba. Poinformowano o sukcesach

W listopadzie 2025 roku ukraiński rząd przyjął pilotażową procedurę umożliwiającą przedsiębiorstwom udział w tworzeniu grup obrony powietrznej. Jak przypomniał "Forbes", projekt zakłada uczestnictwo przede wszystkim operatorów infrastruktury krytycznej, czyli przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, transportowego, zaopatrzenia w wodę i innych sektorów strategicznych.

Ówczesny szef resortu obrony Denys Szmyhal zapowiadał, że prywatne grupy będą działać "w ramach jednolitego systemu dowodzenia i kierowania siłami powietrznymi".

Ukraina. Prywatne firmy częścią obrony powietrznej. Rządowy program wchodzi w życie

Wyposażenie tych przedsiębiorstw w uzbrojenie, które pozwala wzmocnić obronę powietrzną zatwierdzone zostało 2 marca tego roku. Obecny minister obrony Ukrainy Mychajło Fiodorow opublikował w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że pierwsza z prywatach firm sformowała swoją grupę, która prowadzi już działania. I to z powodzeniem.

"Do dzisiaj zestrzelono już kilka wrogich dronów w obwodzie charkowskim, w szczególności Shahed i Zala" - przekazał.

"Równolegle trwa tworzenie nowych grup obrony przeciwlotniczej w kolejnych 13 przedsiębiorstwach, które otrzymały w Ministerstwie Obrony status upoważnionego podmiotu gospodarczego" - przekazał Fiodorow.

Pokreślił, że wspomniane grupy znajdują się na różnych etapach przygotowań. "Niektóre już wykonują zadania bojowe, inne przechodzą szkolenia, a pozostałe kończą przygotowania i w najbliższym czasie wzmocnią obronę przeciwlotniczą kraju" - podał.

Połączenie - państwo, wojsko, biznes

Obecny szef resortu obrony potwierdził zapowiedzi swojego poprzednika i zaznaczył, że "prywatna obrona przeciwlotnicza została zintegrowana z jednolitym systemem dowodzenia Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy".

Fiodorow zaznaczył, że stworzony przez rząd w Kijowie system łączy państwo, wojsko i biznes. "Otwieramy rynek obrony przeciwlotniczej, tworzymy konkurencję: biznes i firmy mogą rozwijać prywatną obronę przeciwlotniczą i chronić własną infrastrukturę. Prywatne grupy otrzymują uzbrojenie, działają pod koordynacją Sił Powietrznych i stają się częścią ogólnej architektury ochrony przestrzeni powietrznej" - opisywał.

Rozszerzenie potencjału obrony powietrznej ma zwiększyć liczbę chronionych obiektów, poprawić skuteczność neutralizacji dronów i pozwolić na szybsze reakcje na ataki.

