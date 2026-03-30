Radosław Sikorski w poniedziałek przebywał w Międzynarodowym Domu Spotkań Fundacji "Krzyżowa" na Dolnym Śląsku, gdzie spotkał się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadephulem.

Radosław Sikorski krytykuje prezesa PiS. "Podejmuje interwencję niezgodnie z polskim interesem narodowym"

Szef polskiej dyplomacji w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że nie może nie skomentować tego, jak Jarosław Kaczyński, który - według niego - jest politykiem nacjonalistycznej prawicy, "rekomenduje, wstawia się i promuje Viktora Orbana na Węgrzech".

Zdaniem szefa MSZ, Orban blokuje wypłatę dwóch miliardów złotych na Fundusz Modernizacji Wojska Polskiego, blokuje 20. pakiet sankcji na Rosję, za wszelką cenę chce nadal kupować ropę z Rosji oraz "jest najbardziej skorumpowanym i najbardziej prorosyjskim politykiem w Europie".

Uważam, że Kaczyński podejmuje tę interwencję niezgodnie z polskim interesem narodowym - ocenił Sikorski.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Jarosław Kaczyński wspiera Viktora Orbana

Prezes PiS w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla portalu prorządowego węgierskiego tygodnika "Mandiner" ocenił, że "wygrana premiera Viktora Orbana byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale też dla Europy".

- Wygrana Fideszu i Viktora Orbana byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale i dla Europy. Wpisałaby się w przewidywany przez niektórych cykl wydarzeń, wielką zmianę, razem z naszym powrotem do władzy w Polsce i wygraną prawicy we Francji - stwierdził Kaczyński.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży.

W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

ap / polsatnews.pl / PAP