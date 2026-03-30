Polskie satelity poleciały w kosmos. Wystartowała misja Transporter-16

Start dwóch polskich satelitów MikroSAR konstelacji POLSARIS z Vandenberg Space Force Base w amerykańskiej Kalifornii zaplanowany był początkowo na godz. 12.20. Z powodu aktualizacji okna startowego misja wystartowała chwilę po godz. 13.00.

"Polska buduje przewagę w kosmosie (...). To kolejny, bardzo konkretny krok w kierunku budowy niezależnych zdolności rozpoznania satelitarnego Sił Zbrojnych RP – działających niezależnie od pogody i pory dnia. W praktyce oznacza to: lepszą świadomość sytuacyjną, szybsze decyzje i realne wzmocnienie bezpieczeństwa państwa" - napisał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Polityk KO poinformował wcześniej, że w tym roku na orbicie znajdzie dziewięć nowych polskich satelitów.

Umowa na dostawę dla Wojska Polskiego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi w programie MikroSAR została zawarta w maju 2025 roku między Agencją Uzbrojenia a konsorcjum ICEYE i Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1. Wartość całego zamówienia wyniosła ok. 860 mln zł brutto. Zamówienie gwarantowało zakłada zakup trzech satelitów, zaś część opcjonalna kolejnych trzech.

Po raz pierwszy rakieta z polskimi satelitami wystartowała 28 listopada 2025 roku. W ramach misji, rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę ponad setkę satelitów, w tym pięć z Polski. Satelita ICEYE wykorzystuje technologię tzw. syntetycznej apertury, pozwalającą na monitorowanie powierzchni Ziemi za pomocą radarów.

System pozwala na ciągłą obserwację interesujących obszarów, na przykład infrastruktury wojskowej, transportowej czy energetycznej, Morza Bałtyckiego i granic państwa, a w wypadku wojny - na rozpoznawanie i śledzenie ruchów wojsk przeciwnika, wykrywanie ukrytego sprzętu czy ocenę zniszczeń.

MikroSAR jest jednym z czterech programów satelitarnych realizowanych przez polskie wojsko, obok pozyskania satelitów optoelektronicznych w ramach programów GLOB i MikroGLOB oraz projektu badawczego PIAST, koordynowanego przez Wojskową Akademię Techniczną.

