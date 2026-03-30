W najnowszym badaniu CBOS Polacy zostali zapytani o swoje największe zmartwienia w perspektywie najbliższych pięciu lat. Ankietowani mieli możliwość wskazania dwóch opcji, które uważają za najbardziej szkodliwe dla bezpieczeństwa Polski. Najwięcej, bo 46 proc. pytanych wskazało spór polityczny i polaryzację społeczeństwa.

Na drugim miejscu znalazła się sytuacja międzynarodowa i bezpieczeństwo w obliczu zewnętrznych konfliktów (42 proc.). Podium zamyka jakość usług publicznych, takich jak ochrona zdrowia i edukacja (31 proc.).

Największe zagrożenia dla Polski. Rodacy odpowiedzieli w sondażu

Ankietowani martwią się jednak nie tylko o kwestie bezpieczeństwa czy dostępności do podstawowych usług w kraju. Po 24 proc. badanych jako największe zagrożenie dla kraju wybrało zły stan finansów publicznych oraz kryzys demograficzny. Inne problemy wskazało 4 proc. ankietowanych, a opcję "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc.

Jak stwierdził prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego, wysoki odsetek osób martwiących się o pogłębiającą się polaryzację społeczeństwa wynika z zeszłorocznej kampanii prezydenckiej. Zaznaczył, że manipuluje ona "wszelkie szare strefy". Z tego względu motywowane do opowiedzenia się po jednej ze stron są również elektoraty początkowo niechętne do głosowania.

- Na dodatek skutkiem zwycięstwa Karola Nawrockiego paradoksalnie było utrzymanie i uczynienie bardziej wyrazistym przywództwa Donalda Tuska w KO, a w PiS-ie finałem cyklu wydarzeń związanych z kampanią stało się wyforsowanie Przemysława Czarnka do roli de facto frontmana tej partii - zauważył.

Sondaż. Młodzi boją się o bezpieczeństwo, seniorzy o polaryzację

CBOS zwraca uwagę na różnice w postrzeganiu zagrożeń między poszczególnymi grupami społecznymi. O sytuację międzynarodową częściej martwią się kobiety (47 proc.) niż mężczyźni (38 proc.). Podobnie jest w kwestii jakości usług publicznych (35 proc. wobec 27 proc.).

Mężczyźni częściej obawiają się zaś stanu finansów publicznych (29 proc. wobec 20 proc.) oraz kryzysu demograficznego (28 proc. wobec 21 proc.). Polaryzacja polityczna jest powodem do obaw dla wszystkich grup wiekowych i w każdej plasuje się ona na poziomie powyżej 40 proc. Najbardziej martwią się o nią ankietowani w grupie 55-64 lata (54 proc.).

Również sytuacja międzynarodowa i bezpieczeństwo są postrzegane jako główne zagrożenia dla Polski we wszystkich grupach wiekowych i odnotowały wyniki powyżej 40 proc. z wyjątkiem najstarszej grupy 65 i więcej lat (35 proc.). Najmłodsi ankietowani (18-24 lata) jako największe zagrożenia wskazali z kolei sytuację międzynarodową i bezpieczeństwo (43 proc.) oraz polaryzację (41 proc.) i jakość usług publicznych (39 proc.).

Obawy Polaków na najbliższe lata. Różnice wśród wyborców

Sondaż pokazuje również rozstrzał w odpowiedziach ze względu na preferencje polityczne. Wyborcy KO, Nowej Lewicy i partii Razem najbardziej obawiają się rosnącego sporu politycznego i polaryzacji społeczeństwa.

W elektoracie PiS najczęściej wskazywano zaś na jakość usług publicznych (44 proc.), a następnie sytuację międzynarodową (34 proc.) i stan finansów publicznych (33 proc.). Spór polityczny jako zagrożenie wskazało w tej grupie 32 proc. badanych – rzadziej niż w elektoratach innych partii opozycyjnych.

Zdaniem prof. Chwedoruka wyborcy PiS są najbardziej zaniepokojeni kwestią jakości usług publicznych, ponieważ są to w dużej mierze osoby średniego i starszego pokolenia.

Ponad połowa respondentów z wykształceniem wyższym najbardziej obawia się o sytuację międzynarodową (53 proc.) i o polaryzację polityczną (52 proc.). Najmniejszym zmartwieniem jest dla tej grupy jakość usług publicznych (25 proc.).

Wysoką pozycję zajęła ona jednak w grupach z wykształceniem podstawowym, zasadniczym i średnim - między 30 a 35 proc. W grupie z wykształceniem podstawowym jako najważniejsze zagrożenie obserwowany jest spór polityczny (38 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach od 23 do 25 marca b.r. na próbie liczącej 1000 osób (w tym: 80 proc. - metodą CATI, 20 proc. - metodą CAWI).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni