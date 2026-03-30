Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), wprowadzone ustawą z 4 października 2018 r., to dobrowolny sposób odkładania pieniędzy na przyszłość. Składają się na nie wpłaty pracownika, pracodawcy i dopłaty od państwa.

PPK to nie tylko oszczędności na starość

Pieniądze zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika. Można je wypłacić w dowolnym momencie, jednak standardowa wypłata przed 60. rokiem życia wiąże się z potrąceniami. W praktyce wygląda to tak:

dopłaty od państwa przepadają w całości

30 proc. wpłat pracodawcy trafia do ZUS, uczestnik otrzymuje 70 proc. tej części

od zysków kapitałowych (nie od całości kwoty) pobierany jest 19 proc. podatek (tzw. podatek Belki)

Jedna z czytelniczek Polsatnews.pl zgodziła się anonimowo podzielić swoją historią, pokazując, jak wygląda to w rzeczywistości:

"Mam 26 lat. Po około roku od dołączenia do PPK zdecydowałam się wypłacić środki ze względów prywatnych. Na moim rachunku widniało 3 180,95 zł, w tym 1 674,83 zł moich wpłat, 1 256,12 zł od pracodawcy i 250 zł dopłat od państwa. Ostatecznie na moje konto trafiło 2 698,25 zł po uwzględnieniu potrąceń"

Wcześniejsze sięganie po środki z PPK bez pomniejszeń jest możliwe tylko w określonych, przewidzianych przez przepisy sytuacjach.

Choroba w rodzinie. Możliwa wypłata bez podatku

Pierwszy wyjątek dotyczy poważnego zachorowania. Jeśli dotknie ono uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, możliwe jest wypłacenie do 25 proc. zgromadzonych środków. W takiej sytuacji:

nie trzeba oddawać pieniędzy

nie obowiązuje podatek od zysków kapitałowych

konieczne jest potwierdzenie stanu odpowiednią dokumentacją medyczną

"Wniosek o wypłatę [...] uczestnik PPK składa wybranej instytucji finansowej. Do wniosku o wypłatę dołącza się orzeczenie, [...] lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania [...]" - stanowi art. 101 pkt. 2 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Przepisy dosyć szeroko definiują pojęcie "poważne zachorowanie". Dotyczy ono konkretnych chorób (np. nowotwór, zawał serca, udar czy stwardnienie rozsiane), ale także orzeczonej niezdolności do pracy, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz poważne choroby u dzieci (np. zapalenie mózgu, utrata słuchu, nabyta przewlekła choroba serca).

Wkład własny do kredytu. Nawet 100 proc. środków

Druga sytuacja daje możliwość większej wypłaty, ale wiąże się z konkretnymi warunkami.

Osoby, które nie ukończyły 45 lat, mogą odebrać nawet 100 proc. środków z PPK na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. na zakup mieszkania lub budowę domu).

Jak to wygląda w praktyce?

100 proc. wypłata jest możliwa jednorazowo

środki trzeba jednak zwrócić

spłata powinna rozpocząć się maksymalnie po 5 latach (od daty wypłaty)

cały zwrot musi zakończyć się w ciągu 15 lat (jw.)

Jeśli warunki nie zostaną spełnione, uczestnik zostanie obciążony podatkiem od zysków kapitałowych (dla przypomnienia - 19 proc.). To rozwiązanie traktowane jest więc raczej jako forma "pożyczki" z własnych oszczędności.

Wypłata po ukończeniu 60. roku życia. Jak to wygląda?

Po ukończeniu 60. roku życia wypłata środków z PPK jest znacznie korzystniejsza. Nie ma już pomniejszeń, które obowiązują przy wcześniejszym zwrocie środków.

Uczestnik może wypłacić jednorazowo 25 proc. środków, a pozostałe 75 proc. otrzymywać w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo zdecydować się na wypłatę 100 proc. środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach. W obu przypadkach nie jest potrącany 19 proc. podatek Belki.

Przykładowo: Pani Maria ma 61 lat. Na jej rachunku PPK znajduje się 80 tys. zł. Podjęła decyzję o wypłacie środków w pierwszym wariancie (25 proc. jednorazowo i 75 proc. w ratach). W efekcie otrzymała 20 tys. zł jednorazowo, a pozostałe 60 tys. zł będzie wypłacane w miesięcznych ratach przez co najmniej 10 lat. W tej sytuacji podatek nie ma zastosowania.

Jak wypłacić środki z PPK?

Przepisy przewidują możliwość zmniejszenia liczby rat poniżej 120 w obu wariantach wypłat, ale trzeba liczyć się z potrąceniem podatku. Jak podaje strona mojeppk.pl, w takiej sytuacji uczestnik"zapłaci 19 proc. zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75 proc. środków".

Niezależnie od sytuacji, dostęp do środków jest prosty. W większości przypadków wystarczy po prostu zalogować się do rachunku PPK w instytucji finansowej, złożyć dyspozycję wypłaty (czy też tzw. zwrotu środków) i wskazać numer konta bankowego.

