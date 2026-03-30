Jak przekazał ukraiński wywiad wojskowy, obywatele Kuby walczą po rosyjskiej stronie w trwającej od ponad czterech lat pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Obywatele Kuby po stronie Rosji. "Biorą udział w działaniach bojowych"

- Łącznie może ich być około 10, 12 lub nawet 15 tysięcy. To niewielka liczba osób, które, czy to poprzez oszustwo, czy w inny sposób, zostały zmuszone do podpisania umowy z rosyjskimi siłami zbrojnymi i biorą udział w działaniach bojowych - stwierdził przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andrij Czerniak.

Jak dodał, służby Ukrainy nie uważają Kubańczyków za "odrębną siłę militarną zdolną wpływać na pole bitwy". Według Czerniaka, rosyjskie służby rekrutują najemników z Kuby, aby wykorzystywać i utrzymać swoje wpływy w kraju Ameryki Północnej. Wywiad wojskowy (HUR) potwierdził do tej pory dane ponad tysiąca Kubańczyków, którzy podpisali umowy z rosyjskimi siłami zbrojnymi.

Najemnicy w Rosji z 48 krajów

Nie są jawne dokładne statystyki dotyczące zagranicznych żołnierzy w armii rosyjskiej. Ukraiński wywiad w grudniu 2025 roku wskazał, że w wojnie przeciwko Ukrainie brało dotąd udział ponad 18 tys. najemników. Portal slidstvo.info podkreśla jednak, że są to tylko osoby zidentyfikowane, dlatego wszystkich najemników może być znacznie więcej.

Najemnicy w armii rosyjskiej pochodzą z 48 krajów. Pierwsze miejsca pod względem liczby najemników zajmują kraje Azji Południowej i Wschodniej oraz Afryki. Wśród walczących po stronie Rosji cudzoziemców zidentyfikowano także co najmniej kilkudziesięciu obywateli państw UE, pochodzących m.in. z Łotwy, Bułgarii, Włoch i Francji; są także z Bośni i Hercegowiny. Agencja Ukrinform podała, że liderem wśród krajów europejskich pod względem liczby zagranicznych najemników w armii rosyjskiej jest jednak Serbia.

