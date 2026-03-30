Jak wynika z opublikowanych przez Kościół katolicki danych, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba katolików na świecie wzrosła o 1,14 proc. W 2024 roku było ich ponad 1,422 miliarda, w porównaniu z około 1,406 miliarda w roku poprzednim.

Po raz pierwszy w historii to Afryka wyprzedziła Europę, jeśli chodzi o udział procentowy członków Kościoła katolickiego. Afrykanie stanowią obecnie 20,4 proc. katolików na całym świecie, zaś Europejczycy - 20,1 proc. Liderem pod tym względem pozostają obie Ameryki - to tam mieszka niemal połowa wszystkich członków Kościoła katolickiego (47,7 proc.).

Młodzi nie chcą zostać księżmi. Spada liczba powołań kapłańskich

Zauważalnie spada jednak liczba studentów filozofii i teologii, którzy pragną zostać księżmi. W 2023 roku było ich w sumie na całym świecie ponad 106 tys., a w 2024 - niemal 3 proc. mniej. Proces ten szczególnie daje o sobie znać w Europie. To właśnie tutaj zanotowano spadek powołań o 5,5 proc.

Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę kandydatów na księży, 35 proc. wszystkich studiujących teologię i filozofię to Afrykanie, 25 proc. to studenci z obu Ameryk, a zaledwie 11 proc. - Europejczycy.

Podobnie jest zresztą w przypadku porównania liczby kandydatów na księży z liczbą duchownych. W Afryce na tysiąc księży przypada niemal 630 kandydatów, a w Ameryce Północnej już tylko 120. Najniżej w tym zestawieniu plasuje się Europa - na tysiąc duchownych przypada tu jedynie 80 kandydatów.

Watykan alarmuje. Coraz mniej ochrzczonych dzieci

Niepokojące dane dotyczą również poszczególnych sakramentów świętych. Watykan zwraca uwagę na spadek chrztów - w 2024 roku na całym świecie sakrament ten przyjęło ponad 13 mln osób, czyli o 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

W tej kwestii Europa również pozostaje daleko w tyle. Największy odsetek chrztów zanotowano w obu Amerykach - ponad 40 proc. Druga w kolejności jest Afryka (ponad 30 proc.), następnie Azja (15,6 proc.), a na końcu Europa z wynikiem 11 proc.

Wzrosła jednak liczba ślubów kościelnych. W 2024 roku w Kościele katolickim łącznie 1,8 mln par zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego. 37 proc. z nich wzięło ślub w Ameryce, 21 proc. w Afryce i 19 proc. w krajach Europy.

Zanotowano również wzrost liczby pierwszych komunii świętych. Jak wynika z Rocznika Statystycznego, w roku 2024 było ich 9,2 miliona, czyli o ponad 1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wierni chętniej przystępują również do sakramentu bierzmowania - w 2024 zdecydowało się na to 7,8 mln osób, o 1,7 proc. więcej niż w 2023.

