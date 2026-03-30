Irańska rakieta w przestrzeni powietrznej NATO. Wydano oświadczenie

"Pocisk balistyczny, który został wystrzelony z Iranu i wleciał w przestrzeń powietrzną Turcji, został zneutralizowany przez siły obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO rozmieszczone we wschodniej części Morza Śródziemnego" - napisano w komunikacie wydanym przez tureckie Ministerstwo Obrony.

Jak dodano, reakcją na wszelkie zagrożenia dla terytorium i przestrzeni powietrznej kraju jest podejmowanie zdecydowanych i niezbędnych środków. "Wszystkie wydarzenia w regionie są ściśle monitorowane, a priorytetem jest bezpieczeństwo narodowe" - czytamy w oświadczeniu.

Irański pocisk w przestrzeni powietrznej NATO. Turcja wydała oświadczenie

Poniedziałkowy incydent jest już czwartym przypadkiem od początku wojny na Bliskim Wschodzie, gdy rakieta wystrzelona z terytorium Iranu narusza przestrzeń powietrzną Turcji. Poprzednie trzy sytuacje miały miejsce na początku marca. Ankara wystosowała wówczas ostrzeżenie skierowane do Teheranu.

W odpowiedzi na zagrożenie, w pierwszej połowie miesiąca rząd zdecydował się też na rozmieszczenie w centrum kraju systemu obrony powietrznej Patriot. USA postanowiły natomiast zamknąć konsulat generalny w Adanie i wezwać obywateli Stanów Zjednoczonych przebywających na południu Turcji do opuszczenia regionu.

ZOBACZ: "Kaprys polityków". Tusk krytycznie o wojnie na Bliskim Wschodzie

Irański rząd zaprzeczał, jakoby wystrzelenie pocisków odbyło się za jego zgodą. Zaapelował do tureckich władz o wszczęcie wspólnego śledztwa mającego na celu wyjaśnienie okoliczności wszystkich incydentów.

Zagrożenie ze strony Iranu uderza w turystykę. Wakacje w Turcji to już przeszłość?

Jak donosi Frankfurter Rundschau, turyści, którzy jeszcze do niedawna masowo odwiedzali Turcję, coraz częściej rezygnują z wycieczek. Konsekwencje odczuwają zwłaszcza wschodnie i południowo-wschodnie regiony kraju.

- W ostatnich tygodniach byliśmy zajęci jedynie odwołaniami i zwrotami już przyjętych depozytów - powiedział w rozmowie z Deutsche Welle przedstawiciel tureckiego biura turystycznego Ayanis Tour.

ZOBACZ: "Wygórowane, nierealne i bezpodstawne". Iran odpowiada Trumpowi

Szef śródziemnomorskiego stowarzyszenia hotelarskiego AKTOB wskazał natomiast, że zainteresowaniem odwiedzających wciąż cieszą się Bodrum, Stambuł i Antalya. Stwierdził, że miejsca te są bezpieczne dla podróżnych i nie odnotowano tam znaczącego wzrostu rezygnacji z rezerwacji.

