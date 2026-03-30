Do śmierci Jose Guadalupe Ramosa doszło 25 marca w Centrum Procesowym ICE w Adelanto, w Kalifornii. Mężczyzna został odnaleziony przez ochronę ośrodka nieprzytomny na swojej pryczy. Z komunikatów amerykańskich służb wynika, że wezwano medyków, którzy przewieźli go do szpitala.

W placówce medycznej lekarze stwierdzili zgon. To już czwarty przypadek śmierci osoby przetrzymywanej w kalifornijskim obiekcie zarządzanym przez ICE od czasu rozpoczęcia drugiej kadencji prezydentury Donalda Trumpa.

Obywatel Meksyku umiera w areszcie ICE. 14 zgonów od początku roku

Jak podaje Reuters, 23 lutego Jose Guadalupe Ramos został zatrzymany przez ICE w Torrance. Przyczyną miało być posiadanie nielegalnych substancji oraz kradzież mienia. W areszcie przeprowadzono badania zdrowotne osadzonego, które wykazać miały cukrzycę, wysoki cholesterol oraz nadciśnienie.

Tylko w tym roku w ośrodkach prowadzonych przez ICE doszło do zgonu 14 aresztantów. To już prawie połowa liczby zgonów odnotowanych w roku ubiegłym (31 przypadków). Agencja Reutera wskazuje, że statystyki sugerują, że 2026 r. pobije rekord, który już teraz jest najwyższym wynikiem od dwóch dekad.

Prezydent Meksyku zapowiada akcje protestacyjne skierowane przeciwko ICE

AFP podaje, że wśród osób, którzy zmarli w czasie przeprowadzanych za drugiej kadencji Donalda Trumpa i wymierzonych w imigrantów działań, jest 14 obywateli Meksyku. Po informacji o kolejnym zgonie, prezydent kraju Claudia Scheinbaum zapowiedziała podjęcie kroków.

- Podejmiemy kilka akcji protestacyjnych w związku z kolejną śmiercią Meksykanina, rodaka, w Stanach Zjednoczonych - ogłosiła, nie podała jednak szczegółów.

