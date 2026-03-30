Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało w poniedziałek komunikat, w którym poinformowało o odbywających się ćwiczeniach z udziałem samolotów naddźwiękowych, podczas których może zostać przekroczona bariera dźwięku.

"Zjawisko to może powodować słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku" - wyjaśnia wojsko.

Grom dźwiękowy nad Polską. Wojsko wydało komunikat

Zapewniono, że loty samolotów naddźwiękowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami i są nadzorowane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.

Działania mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej - wyjaśnia Dowództwo Generalne RSZ.

Wojsko uspokaja, że loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. "Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie" - przekazano.

