Grom dźwiękowy nad Polską. Wojsko ostrzega przed hukiem, trwają szkolenia

W polskiej przestrzeni powietrznej odbywają się loty szkoleniowe wojska, w których biorą udział samoloty naddźwiękowe. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ostrzega, że podczas ćwiczeń "może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku". W komunikacie uspokojono, że nie stanowi to zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury.

Dowództwo Generalne RSZ informuje o ćwiczeniach udziałem samolotów naddźwiękowych (zdj. ilustracyjne)

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało w poniedziałek komunikat, w którym poinformowało o odbywających się ćwiczeniach z udziałem samolotów naddźwiękowych, podczas których może zostać przekroczona bariera dźwięku.  

 

"Zjawisko to może powodować słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku" - wyjaśnia wojsko.

Grom dźwiękowy nad Polską. Wojsko wydało komunikat

Zapewniono, że loty samolotów naddźwiękowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami i są nadzorowane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.

 

Działania mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej - wyjaśnia Dowództwo Generalne RSZ.

 

Wojsko uspokaja, że loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. "Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie" - przekazano.

 

