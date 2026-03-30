Jak poinformowała żona naukowca, dr Kazimierz Nowaczyk zmarł w sobotę. Fizyk zmagał się z rakiem trzustki. "Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam współczucie a Zmarłemu prawdziwie przyjacielską pomoc, co uczyniło łatwiejszymi ostatnie dni Jego życia, oraz modlili się w Jego intencji" - napisała w mediach społecznościowych.

Kazimierz Nowaczyk odszedł w wieku 74 lat. Wpis pożegnalny zamieścił również były minister obrony narodowej, poseł PiS Antoni Macierewicz. W opublikowanym na platformie X nagraniu polityk przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia naukowca.

"Prześladowany w latach 80 XX w. za walkę o niepodległość RP, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz dziesiątkami nagród i wyróżnień społecznych i instytucjonalnych" - poinformował w swoim wpisie Macierewicz.

Nie żyje dr Kazimierz Nowaczyk. Kim był?

Kazimierz Nowaczyk to polski fizyk, który przez wiele lat pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Maryland w USA. Ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, a jego specjalizacją była spektroskopia fluorescencyjna i molekularna.

Od września 2010 roku był zaangażowany w prace zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy w Smoleńsku. W 2016 roku został pierwszym zastępcą przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem.

Rok później, w kwietniu, wyznaczono go na pełniącego obowiązki przewodniczącego podkomisji. Kilka miesięcy później szefem podkomisji został Antoni Macierewicz.

We wpisie pożegnalnym wspomniany polityk PiS ocenił, że praca Nowaczyka z zakresu fizyki nad wyjaśnieniem przyczyn katastrofy w Smoleńsku "ma kluczowe znaczenie, a jego determinacja i poświęcenie w ostatnich latach choroby były bohaterstwem".

