Dr Kazimierz Nowaczyk nie żyje. Był szefem podkomisji smoleńskiej
Po ciężkiej chorobie zmarł fizyk i były przewodniczący podkomisji smoleńskiej dr Kazimierz Nowaczyk. Naukowiec, który współpracował z politykiem PiS Antonim Macierewiczem, odszedł w wieku 74 lat. Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych żona Lidia.
Jak poinformowała żona naukowca, dr Kazimierz Nowaczyk zmarł w sobotę. Fizyk zmagał się z rakiem trzustki. "Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam współczucie a Zmarłemu prawdziwie przyjacielską pomoc, co uczyniło łatwiejszymi ostatnie dni Jego życia, oraz modlili się w Jego intencji" - napisała w mediach społecznościowych.
Kazimierz Nowaczyk odszedł w wieku 74 lat. Wpis pożegnalny zamieścił również były minister obrony narodowej, poseł PiS Antoni Macierewicz. W opublikowanym na platformie X nagraniu polityk przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia naukowca.
"Prześladowany w latach 80 XX w. za walkę o niepodległość RP, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz dziesiątkami nagród i wyróżnień społecznych i instytucjonalnych" - poinformował w swoim wpisie Macierewicz.
Nie żyje dr Kazimierz Nowaczyk. Kim był?
Kazimierz Nowaczyk to polski fizyk, który przez wiele lat pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Maryland w USA. Ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, a jego specjalizacją była spektroskopia fluorescencyjna i molekularna.
Od września 2010 roku był zaangażowany w prace zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy w Smoleńsku. W 2016 roku został pierwszym zastępcą przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem.
Rok później, w kwietniu, wyznaczono go na pełniącego obowiązki przewodniczącego podkomisji. Kilka miesięcy później szefem podkomisji został Antoni Macierewicz.
We wpisie pożegnalnym wspomniany polityk PiS ocenił, że praca Nowaczyka z zakresu fizyki nad wyjaśnieniem przyczyn katastrofy w Smoleńsku "ma kluczowe znaczenie, a jego determinacja i poświęcenie w ostatnich latach choroby były bohaterstwem".
