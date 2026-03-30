Obecnie pogoda nie wszędzie jest przyjazna. W poniedziałek w wielu miejscach przelotnie pada deszcz, a w ciągu dnia na południu sypnie też śniegiem, zwłaszcza w górach. W kolejnych dniach pogoda stopniowo się poprawi, jednak nie na tyle, by pogoda na Wielkanoc całkowicie nam sprzyjała - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Wielki Piątek wciąż z deszczem i śniegiem

Najbliższe dni przyniosą dość nieprzyjemną, wiosenno-zimową aurę. Na początku Wielkiego tygodnia na południu i zachodzie przelotnie popada deszcz, a na terenach podgórskich również deszcz ze śniegiem, a w górach również śnieg.

Nieco spokojniej zrobi się w połowie tygodnia, kiedy będziemy mogli liczyć na więcej rozpogodzeń. Lokalnie jednak wciąż mogą występować przelotne opady deszczu, na terenach podgórskich wymieszanych ze śniegiem. Z czasem jednak warunki znowu się pogorszą, co wyraźniej odczujemy w Wielki Piątek.

Tuż przed świątecznym weekendem zrobi się bardziej pochmurnie w całym kraju. Wielki Piątek na wschodzie i południowym wschodzie może być deszczowy, a na tereny podgórskie wrócą opady deszczu ze śniegiem.

IMGW Pogoda na Wielkanoc 2026 zapowiada się na lepszą niż podczas Wielkiego Tygodnia

Na większe ocieplenie jeszcze poczekamy - w Wielki Piątek temperatury wyniosą przeważnie od 5-7 st. C na terenach podgórskich Karpat i na południowym wschodzie do maksymalnie 13 st. C w zachodniej Polsce. Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który będzie przeważnie słaby. Święta nie przyniosą większej poprawy, choć zacznie się ocieplać.

Prognoza pogody na święta wielkanocne. Wciąż deszczowo, ale nieco cieplej

Wielka Sobota będzie pochmurna w wielu miejscach, z przelotnymi opadami deszczu. Przyjemniej będzie na wschodzie, południu i w centrum, gdzie powinno być pogodniej. Aura powinna być łagodniejsza niż dzień wcześniej, zrobi się tez wyraźnie cieplej. Termometry pokażą od 9-10 st. C na Helu oraz Podhalu, około 14 na zachodzie i południu do 16 st. C w centrum i na wschodzie Polski.

Chociaż wiatr wciąż będzie przeważnie słaby i umiarkowany, to na północy i zachodzie podmuchy mogą osiągnąć do 60 km/h.

W tym roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia, który w niektórych regionach również będzie mokry. Niedziela Wielkanocna zapowiada się pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu.

IMGW Na Wielkanoc 2026 zacznie się ocieplać, jednak opady deszczu nie znikną

Wieczorem i w nocy na północnym zachodzie kraju opady deszczu mogą być bardziej intensywne i w tym rejonie nie można wykluczyć nawet lokalnych burz.

Temperatury powinny być wyraźnie wyższe niż przez większość Wielkiego Tygodnia. W niedzielę będzie od 12 st. C nad morzem, około 15 na wschodzie do nawet 18 st. C na zachodzie i południu. Mocniejsze porywy wiatru mogą występować na północy i tam osiągną w ciągu dnia 65 km/h.

WXCHARTS Niedziela Wielkanocna będzie dość ciepła w większości Polski. Lokalnie będzie do około 18 st. C

Wielkanoc 2026. Lany Poniedziałek zapowiada się na mokry

Drugiego dnia świąt przez nasz kraj z północnego zachodu na południowy wschód może się przesunąć front atmosferyczny, niosący przelotne opady deszczu.

Poniedziałek Wielkanocny może być pochmurny w większości kraju, zrobi się też chłodniej niż w niedzielę. Na południu i południowym wschodzie może być do 15-16 st. C, zaś w północnej części kraju temperatury przeważnie tylko minimalni przekroczą próg 10 st. C.

WXCHARTS Poniedziałek Wielkanocny może przynieść ochłodzenie, możliwe też będą kolejne opady deszczu

Możliwe, że większe ocieplenie nadciągnie do Polski w połowie przyszłego tygodnia. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to wówczas na zachodzie temperatury wzrosną nawet do około 20 st. C, a miejscami mogą być o kilka stopni wyższe.

