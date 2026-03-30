Włoscy naukowcy poinformowali, że na Całunie Turyńskim został znaleziony materiał genetyczny od ogromnej liczby organizmów. Jak wykazała analiza próbek płótna, są to zarówno ślady pochodzenia ludzkiego, jak i roślinnego oraz zwierzęcego.

Jeśli chodzi o ludzkie DNA, to aż 40 proc. znalezionego materiału pochodzi z linii indyjskiej. Zdaniem badaczy mogło to być m.in. wynikiem importu lnu przez Rzymian z regionów położonych w pobliżu doliny Indusu. Badacze podkreślili, że ich odkrycie dostarczyło "cennych informacji na temat geograficznego pochodzenia osób, które miały kontakt z całunem". Dodali oni, że "dowody historyczne potwierdzają powiązania handlowe między Indiami a Morzem Śródziemnym".

Negatywny wpływ na dalsze badania może mieć fakt, że na materiale znaleziono także DNA naukowców, którzy mieli z nim kontakt przy przy pobieraniu próbek w 1978 roku. To, że całun miał kontakt z wieloma osobami, podważa możliwość identyfikacji oryginalnych cech tego artefaktu.

Mimo to - jak podkreślił Gianni Barcaccia z Uniwersytetu Padewskiego, który kierował zespołem przeprowadzającym badanie - pochodzenie przędzy "znacząco komplikuje" teorię o odbitym wizerunku Jezusa na całunie.

Oprócz ludzkich śladów na całunie wykryty został także materiał generyczny psów i kotów domowych oraz zwierząt gospodarskich, takich jak kury, kozy, owce, świnie, konie czy krowy. Badacze znaleźli ponadto liczne ślady DNA ryb - takich jak m.in cefal i dorsz atlantycki - oraz skorupiaków morskich, much, mszyc, pajęczaków, kleszczy i roztoczy.

Na całunie zachowały się dodatkowo ślady pochodzenia roślinnego. Znaleziono na nim DNA marchewki, papryki, pomidorów, ziemniaków i różnych gatunków pszenicy. Badacze wskazują, że wiele tych okazów przywieziono do Europy przez odkrywców podróżujących do obu Ameryk i Azji.

Zagadkowa historia Całunu Turyńskiego. Badacze podważają jego autentyczność

Historia Całunu Turyńskiego od lat wzbudza ogromne zainteresowanie. Wierzy się, że to właśnie w to płótno owinięty był Jezus Chrystus. Wyniki interdyscyplinarnych badań pozostawiają jednak wiele znaków zapytania i są różnorodnie interpretowane. Niektórzy faktycznie wykazują na związek całunu ze zmartwychwstaniem Jezusa, wówczas gdy inni sugerują, że jest to dzieło wykonane dopiero w okresie średniowiecza lub renesansu.

Część analiz sugeruje, że na płótnie odbity jest wizerunek Jezusa, natomiast inni badacze twierdzą, że jest on nieautentyczny. Na całunie znajduje się wizerunek nagiego mężczyzny, na którego ciele są widoczne liczne rany, w tym jedna kłuta, umiejscowiona między piątym a szóstym żebrem.

W 1989 roku przeprowadzono datowanie radiowęglowe pobranej z całunu fragmentu tkaniny, które wskazało, że pochodzi ona z XIV wieku naszej ery. W reakcji na te doniesienia pojawiło się wiele hipotez i badań eksperymentalnych, które miały zdyskredytować wyniki badania. Do tej pory opublikowane dowody nie zdołały podważyć wniosków wynikających z datowania radiowęglowego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni