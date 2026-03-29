Zwrot w sprawie Ukrainy? "Szereg propozycji" dla Kremla

Doradca ds. polityki zagranicznej w gabinecie Władimira Putina wezwał Waszyngton do wywarcia presji na Kijów, aby ten zaakceptował warunki Moskwy dotyczące zakończenia toczącej się od 2022 roku wojny.

ZOBACZ: Ukraina pewna ws. działań Rosji. "Mamy niepodważalne dane"

- USA mają niezbędny wpływ. Właśnie w tym celu zwracamy się do naszych amerykańskich kolegów. To jest teraz konieczne - mówił Jurij Uszakow w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji. Jednocześnie bliski pracownik Władimira Putina twierdzi, że Biały Dom przedstawił Kremlowi "szereg interesujących propozycji" w sprawie zakończenia konfliktu.

- Stany Zjednoczone wyraziły szereg bardzo ciekawych, a nawet pożytecznych przemyśleń i propozycji - tłumaczył Uszakow i zaznaczył, że nic nie zostało jeszcze wdrożone. Doradca Putina stwierdził też, że Biały Dom może wywierać presję i wpływać na Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. Brak postępu w negocjacjach

Kreml od dawna wzywa do wstrzymania zachodnich dostaw broni na Ukrainę, a także do wycofania się Ukraińców z części regionu Doniecka, która jest pod rosyjską kontrolą.

Sytuację Ukrainy komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. USA mogą bowiem zagrozić, że przestaną dostarczać Ukraińcom uzbrojenie. W mediach pojawiły się informacje, że broń, która pierwotnie trafia do Ukrainy, miałaby zostać wysłana na Bliski Wschód. Medialne doniesienia odbiły się echem w Białym Domu. Marco Rubio przyznał, że USA mogą przekierować kupowaną przez zachodnie kraje broń dla Ukrainy, ale jeszcze tego nie zrobiły.

ZOBACZ: Ukraińska kontrofensywa na południu. Rosjanie wyparci ze znacznego obszaru

Nie tak dawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone postawiły Kijowowi warunek - Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa, ale będzie musiała wycofać się z Donbasu. Ukraiński przywódca odmówił, tłumacząc, że taki ruch zagroziłby bezpieczeństwu Ukrainy i Europy.

Do tych doniesień odniósł się później amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Dyplomata stwierdził, że słowa Zełenskiego były "totalnym kłamstwem". Jak zaznaczył, gwarancje bezpieczeństwa wejdą w życie po zakończeniu wojny.

