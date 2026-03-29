"Wygląda to dziwnie". Zełenski o rosyjskich satelitach. W tle decyzje o sankcjach

"24 marca rosyjskie satelity wykonały zdjęcia amerykańsko-brytyjskiej bazy na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim" - napisał Zełenski, powołując się na sobotni raport ukraińskiego wywiadu. Dodał, że rosyjskie satelity fotografowały również międzynarodowe lotnisko oraz infrastrukturę naftową na polu Burgan w Kuwejcie.

"25 marca satelity sfotografowały bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej, 26 marca - saudyjskie pole naftowe Szajbah, bazę lotniczą w tureckim Incirlik w Turcji oraz bazę lotniczą Al Udeid w Katarze" - wskazał ukraiński prezydent.

"Jak można znosić sankcje?". Zełenski reaguje na działania Rosji

"Kto komu pomaga, znosząc sankcje wobec agresora, który (...) udostępnia informacje wywiadowcze wykorzystywane do ataków na amerykańskie, bliskowschodnie, brytyjskie oraz amerykańsko-brytyjskie bazy?" - podkreślił.

Jak dodał, powtarzające się misje rozpoznawcze oznaczają przygotowanie do uderzenia. "Jak można znosić sankcje, kiedy Rosja postępuje w ten sposób?" – zapytał ukraiński prezydent.

Zełenski zauważył, że trzeba utrzymywać presję na Kreml, a znoszenie sankcji nie stanowi formy nacisku.

USA zezwoliły na zakup ropy. Zełenski: Wygląda to dziwnie

"Wygląda to dziwnie: sankcje są znoszone, a agresor dzieli się informacjami wykorzystywanymi do uderzeń w cele, także w tych krajach rozważających łagodzenie sankcji lub już je łagodzących" - podsumował.

Od 28 lutego trwa wojna Izraela i USA z Iranem. Teheran w odwecie dokonuje ataków na amerykańskie bazy i cele cywilne w krajach regionu. Zablokował też cieśninę Ormuz, kluczową trasę dla eksportu ropy naftowej i gazu z państw Zatoki Perskiej, co wywindowało ceny tych surowców na światowych rynkach.

W połowie marca ministerstwo finansów USA wydało 30-dniową licencję zezwalającą na zakup rosyjskiej ropy i produktów naftowych znajdujących się na morzu, a załadowanych na tankowce przed 12 marca. Szef resortu Scott Bessent określił ją jako "wąsko skrojony" środek, który "nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskiemu rządowi".

