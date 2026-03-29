Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Trzy osoby nie żyją po zderzeniu z ciężarówką

W niedzielę rano auto osobowe zderzyło się z ciężarówką w Wilkowie Wielkim koło Niemczy na drodze krajowej nr 8. Droga wciąż jest zablokowana.

Wypadek na Dolnym Śląsku, trzy osoby nie żyją. Tragiczne zderzenie z ciężarówką

Starszy aspirant Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że zostanie odblokowana przed godz. 13.

W wypadku zginęły trzy osoby, wszystkie z nich przebywały w samochodzie osobowym marki Volkswagen.

- 27-latka, mieszkanka powiatu dzierżoniowskiego i dwóch pasażerów, obecnie nie znamy ich personaliów - powiedział st. asp. Porębski.

Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i policja, został także wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni