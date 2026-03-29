Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Trzy osoby nie żyją po zderzeniu z ciężarówką

Trzy osoby zginęły w wypadku do którego doszło na drodze krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką w miejscowości Wilków Wielki (powiat dzierżoniowski). Jedna z ofiar to 27-latka, tożsamość pozostałych jest ustalana.

Zniszczony samochód osobowy po wypadku drogowym, z widocznymi obrażeniami konstrukcji i wnętrza pojazdu.
PAP/Krzysztof Ćwik
PAP/Krzysztof Ćwik
W niedzielę rano auto osobowe zderzyło się z ciężarówką w Wilkowie Wielkim koło Niemczy na drodze krajowej nr 8. Droga wciąż jest zablokowana.

Starszy aspirant Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że zostanie odblokowana przed godz. 13.

 

W wypadku zginęły trzy osoby, wszystkie z nich przebywały w samochodzie osobowym marki Volkswagen.

 

- 27-latka, mieszkanka powiatu dzierżoniowskiego i dwóch pasażerów, obecnie nie znamy ich personaliów - powiedział st. asp. Porębski.

 

Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i policja, został także wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
