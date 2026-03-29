St. asp. Kosecki przekazał, że pożar objął ok. 70 proc. hali magazynowej o wymiarach 25 na 50 m, która była w znacznym stopniu wypełniona makulaturą.

ZOBACZ: Duży pożar na Mazowszu. Walka z ogniem trwa już kilka godzin

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać skalę pożaru. W całej okolicy unosi się jasny dym. Hala magazynowa znajduje się na terenie obiektu, w którym prowadzony jest skup złomu. Z relacji służb wynika, że chmura białego dymu przeniosła się w stronę pobliskich torów kolejowych.

Pożar składu makulatury. Brak osób poszkodowanych

- Na szczęście nie ma osób poszkodowanych - poinformował st. asp. Kosecki. Dodał, że trwa dogaszanie zgromadzonego w magazynie materiału.

ZOBACZ: Pożar hali w Gliwicach. Chmura czarnego dymu nad miastem

Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Do godziny 13:00 udało się zlokalizować i opanować źródło ognia. W pobliżu pracuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza w okolicy pożaru.

