Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Do zdarzenia doszło w niedzielę w Libanie.

Władysław Teofil Bartoszewski zwrócił uwagę, że ładunek, który ranił polskiego wojskowego prawdopodobnie należał do "pozostałości z poprzednich konfliktów". - Te miny pułapki są bardzo niebezpieczne, bo w Afganistanie zabiły całą masę żołnierzy, w tym polskich - zaznaczył.

- Biorąc pod uwagę sytuację na Belskim Wschodzie, to te misje w Libanie i na Wzgórzach Golan są bardziej zagrożone - stwierdził.

Wiceminister spraw zagranicznych, zapytany o możliwe wycofanie polskiego kontyngentu z Libanu przekazał, że Ministerstwo Obrony Narodowej uważnie przygląda się sytuacji. - Nie słyszałem, żeby taka decyzja zapadała, ale jeżeli tak, to natychmiast ich ewakuujemy - powiedział.

Liban. Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie rozpoczął działalność w listopadzie 2019 r. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.

Głównymi zadaniami polskich żołnierzy jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. "blue line" oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.

Artykuł aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni