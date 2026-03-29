Polski żołnierz ranny w Libanie. Wiceszef MSZ podał informacje o jego stanie

Polska

- Odniósł poważne obnażenia głowy, wymagało to założenia szwów, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - mówił wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski o polskim żołnierzu z PKW UNIFIL. Przemieszczający się patrol polskiego kontyngentu wjechał w niedzielę na minę pułapkę. - Te misje w Libanie i na Wzgórzach Golan są bardziej zagrożone - stwierdził.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi w studiu telewizyjnym na tle nocnego miasta.
Polsat News
Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski o sytuacji polskiego kontyngentu w Libanie

Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Do zdarzenia doszło w niedzielę w Libanie

 

Władysław Teofil Bartoszewski zwrócił uwagę, że ładunek, który ranił polskiego wojskowego prawdopodobnie należał do "pozostałości z poprzednich konfliktów". - Te miny pułapki są bardzo niebezpieczne, bo w Afganistanie zabiły całą masę żołnierzy, w tym polskich - zaznaczył. 

 

- Biorąc pod uwagę sytuację na Belskim Wschodzie, to te misje w Libanie i na Wzgórzach Golan są bardziej zagrożone - stwierdził.

 

Wiceminister spraw zagranicznych, zapytany o możliwe wycofanie polskiego kontyngentu z Libanu przekazał, że Ministerstwo Obrony Narodowej uważnie przygląda się sytuacji. - Nie słyszałem, żeby taka decyzja zapadała, ale jeżeli tak, to natychmiast ich ewakuujemy - powiedział. 

Liban. Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie rozpoczął działalność w listopadzie 2019 r. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.

 

Głównymi zadaniami polskich żołnierzy jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. "blue line" oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.

 

Artykuł aktualizowany. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 