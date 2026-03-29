Polski żołnierz ranny w Libanie. Wiceszef MSZ podał informacje o jego stanie
- Odniósł poważne obnażenia głowy, wymagało to założenia szwów, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - mówił wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski o polskim żołnierzu z PKW UNIFIL. Przemieszczający się patrol polskiego kontyngentu wjechał w niedzielę na minę pułapkę. - Te misje w Libanie i na Wzgórzach Golan są bardziej zagrożone - stwierdził.
Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Do zdarzenia doszło w niedzielę w Libanie.
Władysław Teofil Bartoszewski zwrócił uwagę, że ładunek, który ranił polskiego wojskowego prawdopodobnie należał do "pozostałości z poprzednich konfliktów". - Te miny pułapki są bardzo niebezpieczne, bo w Afganistanie zabiły całą masę żołnierzy, w tym polskich - zaznaczył.
- Biorąc pod uwagę sytuację na Belskim Wschodzie, to te misje w Libanie i na Wzgórzach Golan są bardziej zagrożone - stwierdził.
Wiceminister spraw zagranicznych, zapytany o możliwe wycofanie polskiego kontyngentu z Libanu przekazał, że Ministerstwo Obrony Narodowej uważnie przygląda się sytuacji. - Nie słyszałem, żeby taka decyzja zapadała, ale jeżeli tak, to natychmiast ich ewakuujemy - powiedział.
Liban. Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL
Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie rozpoczął działalność w listopadzie 2019 r. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.
Głównymi zadaniami polskich żołnierzy jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. "blue line" oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.
Artykuł aktualizowany.
