Polski żołnierz ranny w Libanie. Doszło do wybuchu miny pułapki

O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki" - napisał na X wicepremier.

ZOBACZ: Setki ofiar izraelskiej ofensywy na Liban. Rannych zostało tysiące osób

Polski żołnierz został lekko ranny i natychmiast otrzymał opiekę medyczną - zapewniał Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, obrażenia nie zagrażają jego życiu. "Nasi żołnierze wykonują działania związane z mandatem misji ONZ. Cały czas ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa" - przekazał w serwisie X minister.

Bliski Wschód. Polski żołnierz został ranny w Libanie

Wiadomość o stanie zdrowia polskiego żołnierza trafiła do jego rodziny - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. We wpisie na platformie X podkreślono, że "wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym".

"Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona jest mu specjalistyczna pomocy medyczna. Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej" - przekazało Dowództwo.

ZOBACZ: Huti uderzyli w Izrael. Pierwszy raz od wybuchu wojny w Iranie

Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie to wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do zabezpieczenia medycznego, logistycznego i inżynieryjnego wojsk ONZ w południowym Libanie w latach 1992–2009, ponownie jako pododdział operacyjny od 2019 roku.

Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie ma wycofać się jeszcze w 2026 roku

Transport sił i środków rozpoczął się w listopadzie 2019 r. Do listopada cały kontyngent został przetransportowany. Jego trzon stanowi kompania piechoty zmotoryzowanej na KTO Rosomak, razem z komponentem węgierskim podległa batalionowi irlandzko-polskiemu IRISHPOLBATT. Podobnie jak w latach 2007–2009, zadania kompanii polegają na utrzymywaniu posterunków, prowadzeniu patroli i konwojowaniu.

ZOBACZ: Media o planach operacji lądowej USA. Biały Dom reaguje na doniesienia

20 listopada 2023 roku podczas pełnienia misji zginął jeden polski żołnierz. Niemal dwa lata później, pod koniec sierpnia 2025 roku Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zagłosowała za ostatecznym przedłużeniem misji UNIFIL do 31 grudnia 2026 roku, co oznacza planowane wycofanie polskiego kontyngentu wojskowego z Libanu w 2026 roku.

Sytuacja w regionie pozostaje jeszcze bardziej napięta po tym, jak 28 lutego siły Izraela i USA rozpoczęły ataki na Iran. Teheran stracił wielu kluczowych dowódców i urzędników, w tym najwyższego duchowego przywódcę Alego Chameneiego. W odpowiedzi Irańczycy przeprowadzają ataki odwetowe na inne kraje Zatoki Perskiej, gdzie stacjonują m.in. amerykańskie bazy wojskowe czy obiekty strategiczne.

