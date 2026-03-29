Do redakcji trafiły nagrania, które - jak twierdzą ich autorzy - powstały w jednej z podwarszawskich miejscowości. Widać na nich mężczyznę, który bije i poniża innego pracownika. Materiał pochodzi z lutego tego roku. Kolumbijczycy pracujący w Polsce twierdzą, że agresorem był mężczyzna nadzorujący ich pracę.

- To, co widzimy na tym filmie, to skandaliczne upokorzenie - upokorzenie pracownika zagranicznego. To człowiek, który szuka jedynie szans w kraju, który nie jest jego ojczyzną, a jest maltretowany przez swojego koordynatora. To nie powinno dziać się w żadnym miejscu na świecie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy zasługujemy na szacunek i wszyscy zasługujemy na godne traktowanie - mówi Miguel Alberto Diaz.

Jak dodaje, "zdecydowałem się wysłać te filmy, bo cała Polska powinna wiedzieć, co dzieje się z pracownikami migrantami". Jak podkreśla, łamane są podstawowe prawa, a ludzie zatrudniani są niezgodnie z przepisami.

Reporterzy Polsat News Ujawnia Jacek Smaruj i Monika Gawrońska skontaktowali się z przedsiębiorcą z Mazowsza, który - według relacji imigrantów - miał współpracować z tym człowiekiem. W rozmowie telefonicznej przyznał, że zna wskazaną osobę, ale zaprzeczył, by była jego pracownikiem.

- To nie było w firmie, tylko w obiekcie, który udostępniam - tłumaczył. Zapewnił też, że po obejrzeniu nagrania zerwał współpracę z mężczyzną. Jednocześnie przyznał, że nie zgłosił sprawy policji, bo nie jest osobą poszkodowaną.

Życie w podziemiach

Problem nie kończy się na przemocy. Reporterzy dotarli do miejsca w Warszawie, gdzie migranci mieszkają w warunkach urągających godności.

Przy ulicy Kijowskiej, w piwnicach jednego z bloków, powstało nielegalne lokum przypominające hostel. W rzeczywistości są to ciasne kapsuły o szerokości niewiele ponad metra.

- Mieszka tu na stałe 10-15 osób. Ja jestem tu trzy miesiące. Zarabiam różnie - od tysiąca do trzech tysięcy złotych miesięcznie. Za miesiąc tu płacę tysiąc złotych - mówi jeden z lokatorów, który pracuje jako dostawca jedzenia.

Pomieszczenia nie spełniają podstawowych norm, m.in. przeciwpożarowych. Spółdzielnia uznała adaptację piwnic za samowolę budowlaną i zgłosiła sprawę do nadzoru budowlanego.

Właściciel lokalu nie widzi problemu.

- Mogę wynajmować, komu chcę - stwierdził w rozmowie z reporterami. Dopytywany o warunki, odpowiadał, że "udostępnia lokal", a ludzie "odpoczywają tam po pracy, robią, co chcą".

Postępowanie administracyjne w tej sprawie nadal trwa.

Praca ponad siły i bez umów

W Polsce pracuje już blisko 1,3 mln cudzoziemców. Wielu z nich trafia do pracy przez agencje zatrudnienia.

Reporterzy Polsat News Ujawnia odwiedzili jedną z takich firm. Z rozmowy wynika, że pracownicy zatrudniani są na umowy cywilnoprawne, co pozwala m.in. omijać ograniczenia czasu pracy.

- 160 godzin to za mało, żeby zarobić tyle, żeby opłacało się im wysłać do domu i jako tako tutaj przeżyć - przyznał przedstawiciel agencji. Jak dodał, rolą koordynatorów jest "motywowanie" pracowników, by pracowali szybciej i dłużej. Sposoby tej "motywacji" są różne.

Migranci mówią wprost: to presja, a często także przemoc.

Jhenny Urbano, Kolumbijka mieszkająca w Polsce, relacjonuje, że w wielu zakładach dochodzi do nadużyć.

- Bywamy popychani, a nawet bici, żeby pracować szybciej. Wywiera się ogromną presję psychiczną i tu zaczyna się pewien rodzaj wyzysku w fabrykach - mówi. Jak dodaje, zdarzają się przypadki pracy po 12-16 godzin dziennie, bez odpowiednich przerw i zabezpieczeń.

Ofiara handlu ludźmi

Jednym z bohaterów reportażu jest Leonardo z Kolumbii, który w Polsce otrzymał status ofiary handlu ludźmi.

- Pracowaliśmy po 12-14 godzin dziennie. Mieszkaliśmy nawet po osiem osób w jednym pokoju - opowiada. Jak dodaje, rzeczywiste warunki znacząco różniły się od tych obiecywanych przed przyjazdem.

Wynagrodzenie było niższe niż w ofercie, a z pensji potrącane były dodatkowe opłaty, m.in. za zakwaterowanie, odpoczynek i transport.

- Część pieniędzy dostawaliśmy do ręki, część na konto. Kwoty się nie zgadzały - mówi.

Opisuje też sytuacje, w których pracownicy byli zastraszani lub bici przez współlokatorów i koordynatorów. - Do miejsca zakwaterowania co kilka dni przyjeżdżali Ukraińcy, Gruzini, bili nas - swoich współlokatorów, ciągle ktoś się pojawiał i zmieniał, aż w końcu zdecydowaliśmy się odejść. Bywały momenty, kiedy dochodziło do pobić i takie, kiedy koordynatorzy z agencji pracy komuś grozili lub go uderzali, tylko z uwagi na to, że chciał odejść - wspomina.

Policja co roku identyfikuje w Polsce kilkaset przypadków handlu ludźmi. Za takie przestępstwa grozi do 20 lat więzienia.

W jednym z ujawnionych przypadków w powiecie wrzesińskim zatrzymano 47-letniego obywatela Mołdawii, który miał organizować pracę i zakwaterowanie dla migrantów. Jedna z ofiar była niepełnoletnia. Za swoją pracę nie otrzymały pieniędzy.

- Ci ludzie pracowali tak, jak każdy pracodawca by chciał. Robota im się w rękach paliła - przyznał jeden z rolników, który korzystał z ich pracy, nie wiedząc o procederze. - Jakbym wiedział, że takie coś się dzieje, to na pewno bym zareagował - podkreśla.

"Chcemy być widoczni"

Mimo trudnych doświadczeń wielu migrantów podkreśla, że Polska dała im szansę na lepsze życie.

- Ze swojej strony jestem bardzo wdzięczny Polakom. To kraj, który dał mi szansę, by tu być. Bardzo piękny kraj, jego kultura i ludzie - wszystko jest naprawdę piękne. Nie mam żadnych zastrzeżeń wobec Polaków, to byłoby nieuczciwe. Ale potrzebne jest coś więcej - osoby takie jak my, imigranci, są częścią tego społeczeństwa również pod względem gospodarczym - pomagamy krajowi rozwijać się, wspieramy jego ekonomię. Chodzi o to, żebyśmy nie byli tak niewidzialni wobec sytuacji, których doświadczamy - my wszyscy, którzy uczciwie i rzetelnie pracujemy i przyjeżdżamy tu, by pomagać krajowi i wspierać jego rozwój swoimi staraniami i wysiłkiem - mówi Leonardo.

Jhenny Urbano dodaje, że wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z problemu.

- Wiele rzeczy, które kupujecie, przeszło przez ręce migrantów - to trudna sytuacja i dobrze, żebyście o tym wiedzieli - podkreśla.

