Ostatni skok. Kamil Stoch zakończył karierę

Polska

190 metrów - to wynik, który osiągnął Kamil Stoch w trakcie drugiej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy. Jednocześnie był to ostatni występ reprezentanta Polski, który ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Do ostatniej próby wystartowała polskiego skoczka machając chorągiewką jego żona - Ewa Bilan-Stoch, a przy zejściu z zeskoku szpaler dla mistrza utworzyli młodzi skoczkowie ze szkółki KS Eve-nement Zakopane, którą małżeństwo założyło w 2014 roku. W pierwszej próbie Polak skoczył 3 metry dalej, lądując na 193 metrze.

Stoch zakończył karierę pełną sukcesów. W dorobku ma m.in. trzy złota olimpijskie

Kamil Stoch, jeden z najbardziej utytułowanych skoczków narciarskich w historii, zadebiutował w Pucharze Świata 17 stycznia 2004 w Zakopanem; w premierowych zawodach został sklasyfikowany na 49. pozycji. Pierwsze punkty wywalczył 11 lutego 2005 w Pragelato, gdzie uplasował się na siódmym miejscu, a pierwsze podium i zwycięstwo jednocześnie odnotował 23 stycznia 2011 na Wielkiej Krokwi.

 

Największe sukcesy "Rakiety z Zębu" - przydomek nawiązujący do miejsca zamieszkania przylgnął do niego, gdy jeden z serwismenów napisał go na nartach - to cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote indywidualnie, jakie wywalczył w igrzyskach w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018). Ma w dorobku sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Ponadto wywalczył srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw świata w lotach.

 

Dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018) za triumf w klasyfikacji końcowej PŚ, a jego kolekcję trofeów uzupełniają trzy zwycięstwa w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni (2017, 2018, 2021). W sumie odniósł 39 pucharowych zwycięstw, a na podium zawodów indywidualnych stanął 80 razy.

 

W sobotę Stoch pożegnał się z kibicami w Kranjskiej Gorze.

 

- Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie stoi scena, zaręczyłem się - przyznał trzykrotny mistrz olimpijski.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KAMIL STOCHPOLSKAPUCHAR ŚWIATASKOKI NARCIARSKIESPORT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

