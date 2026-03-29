Odwet Iranu. Uderzyli w izraelską fabrykę, ewakuowano mieszkańców

Firma poinformowała, że zakład znajdujący się w pobliżu miasta Beer Szewa został trafiony rakietą bądź odłamkami pocisku. Dodano, że nikt nie został ranny. Do tej pory skala szkód nie jest znana.

Izraelska straż pożarna powiadomiła, że w parku przemysłowym, gdzie znajduje się fabryka, wybuchł pożar, który gasi 34 strażaków. Zaapelowano do okolicznych mieszkańców, aby nie zbliżali się do parku przemysłowego ze względu na obecność w powietrzu niebezpiecznych substancji. Dodano, że bezpieczna odległość to 800 metrów od tej strefy przemysłowej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran uderzył, pożar izraelskiej fabryki

Minister ochrony środowiska Izraela Idit Silman powiedziała, że po dokładnym zbadaniu przez resort nie ma dalszych obaw dotyczących szkód w środowisku, a społeczność może czuć się bezpiecznie. - Na podstawie tych ustaleń zdecydowano się otworzyć drogi i przywrócić normalną aktywność - mówiła izraelska minister.

Siły izraelskie przekazały, że Iran w niedzielę pięciokrotnie ostrzeliwał rakietami Izrael, który wraz z USA od 28 lutego prowadzi ataki powietrzne na Iran.

