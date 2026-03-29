W reportażu "Niewolnictwo po polsku" z cyklu Polsat News Ujawnia dziennikarze Jacek Smaruj i Monika Gawrońska odsłaniają brutalną rzeczywistość pracy migrantów w Polsce. Materiał, który zostanie wyemitowany 29 marca o godz. 21.00, pokazuje skalę zjawiska, które - choć trudne do uwierzenia - rozwija się w cieniu dużych firm i miejskiej codzienności.

Autorzy reportażu dotarli do szokujących nagrań z jednej z podwarszawskich miejscowości. Widać na nich przemoc fizyczną i psychiczną wobec pracowników zza granicy - ludzi zmuszanych do wielogodzinnej pracy w nieludzkich warunkach. Ofiary mówią wprost: były traktowane jak współcześni niewolnicy.

Polsat News Ujawnia. Reportaż "Niewolnictwo po polsku" w niedzielę o 21.00

Śledztwo ujawnia także kulisy życia migrantów poza miejscem pracy. W Warszawie, w pobliżu Dworca Wschodniego, istnieje prowizoryczny "hostel" urządzony w dawnym bankowym skarbcu, połączonym z piwnicą zwykłego bloku mieszkalnego.

W dramatycznych warunkach, w kapsułach metrowej szerokości śpią m.in. Kolumbijczycy i Hindusi - ludzie, którzy przyjechali do Polski z nadzieją na lepsze życie.

Reportaż pokazuje również mechanizmy działania agencji pracy, które - jak wynika z ustaleń dziennikarzy - odgrywają kluczową rolę w tym procederze. To one rekrutują i zatrudniają cudzoziemców, często wprowadzając ich w system zależności i wykorzystania.

Według danych w Polsce pracuje już blisko 1,3 mln obcokrajowców. Reportaż "Niewolnictwo po polsku" stawia niewygodne pytania: jak to możliwe, że handel ludźmi i skrajne wyzyskiwanie pracowników funkcjonują w XXI wieku – i dlaczego tak długo pozostawały niewidoczne? Odpowiedzi mogą wstrząsnąć opinią publiczną.

"Niewolnictwo po polsku" w niedzielę 29 marca o godzinie 21.00 w Polsat News.

