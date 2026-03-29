"Niewolnictwo po polsku". Nagrania z hosteli i piwnic Warszawy ujawniają mroczny proceder 

Polska

Bicie, upokarzanie i praca ponad siły - to rzeczywistość migrantów w Polsce. Dziennikarze Polsat News ujawniają wstrząsające dowody współczesnego niewolnictwa, które dzieje się na oczach wszystkich. 

Grafika z tytułem reportażu "Niewolnictwo po polsku" i splecionymi dłońmi w kajdanach.
Polsat News
Polsat News Ujawnia reportaż "Niewolnictwo po polsku" o pracy migrantów

W reportażu "Niewolnictwo po polsku" z cyklu Polsat News Ujawnia dziennikarze Jacek Smaruj i Monika Gawrońska odsłaniają brutalną rzeczywistość pracy migrantów w Polsce. Materiał, który zostanie wyemitowany 29 marca o godz. 21.00, pokazuje skalę zjawiska, które - choć trudne do uwierzenia - rozwija się w cieniu dużych firm i miejskiej codzienności. 

 

Autorzy reportażu dotarli do szokujących nagrań z jednej z podwarszawskich miejscowości. Widać na nich przemoc fizyczną i psychiczną wobec pracowników zza granicy - ludzi zmuszanych do wielogodzinnej pracy w nieludzkich warunkach. Ofiary mówią wprost: były traktowane jak współcześni niewolnicy. 

Polsat News Ujawnia. Reportaż "Niewolnictwo po polsku" w niedzielę o 21.00

Śledztwo ujawnia także kulisy życia migrantów poza miejscem pracy. W Warszawie, w pobliżu Dworca Wschodniego, istnieje prowizoryczny "hostel" urządzony w dawnym bankowym skarbcu, połączonym z piwnicą zwykłego bloku mieszkalnego.

 

W dramatycznych warunkach, w kapsułach metrowej szerokości śpią m.in. Kolumbijczycy i Hindusi - ludzie, którzy przyjechali do Polski z nadzieją na lepsze życie. 

 

Reportaż pokazuje również mechanizmy działania agencji pracy, które - jak wynika z ustaleń dziennikarzy - odgrywają kluczową rolę w tym procederze. To one rekrutują i zatrudniają cudzoziemców, często wprowadzając ich w system zależności i wykorzystania. 

 

Według danych w Polsce pracuje już blisko 1,3 mln obcokrajowców. Reportaż "Niewolnictwo po polsku" stawia niewygodne pytania: jak to możliwe, że handel ludźmi i skrajne wyzyskiwanie pracowników funkcjonują w XXI wieku – i dlaczego tak długo pozostawały niewidoczne? Odpowiedzi mogą wstrząsnąć opinią publiczną. 

 

"Niewolnictwo po polsku" w niedzielę 29 marca o godzinie 21.00 w Polsat News. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
JACEK SMARUJMIGRANCINIEWOLNICTWO PO POLSKUPOLSAT NEWS UJAWNIAPOLSKAPRACAZAKWATEROWANIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 