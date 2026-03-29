Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły intensywne ataki na irańskie siły bezpieczeństwa w północno-zachodnim Iranie na początku wojny, których celem było ułatwienie inwazji sił kurdyjskich "aż do Teheranu" - wynika ze śledztwa Kanału 12. W raporcie potwierdzono istnienie planu Mosadu, izraelskiej agencji wywiadu, który przewidywał wykorzystanie Kurdów do obalenia reżimu w Teheranie.

Kurdowie mieli wesprzeć USA i Iran. Przeciek zniweczył plany

Dziesiątki tysięcy uzbrojonych bojowników kurdyjskich miało przekroczyć granicę z Irakiem w pierwszych dniach wojny, korzystając z amerykańskiego i izraelskiego wsparcia powietrznego. Następnie mieli połączyć siły i dostarczyć broń bojownikom kurdyjskim w Iranie, podjąć walkę z siłami reżimu oraz przyczynić się do ponownego rozpalenia protestów w całym kraju - napisano w raporcie.

Wśród grup kurdyjskich - stwierdzono na podstawie rozmów z członkami kurdyjskich organizacji - panowała powszechna zgoda co do "współpracy w celu obalenia reżimu".

Atak przełożono, gdy na początku marca jego plan wyciekł do amerykańskich mediów - podali izraelscy śledczy.

Plan "pełen luk". Obawa przed zemstą reżimu

Mosad miał rzekomo pracować nad planem od lat, razem z CIA uzbrajając Kurdów. Jak dodano, pozytywna ocena planu pomogła premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa do rozpoczęcia ataku na Iran 28 lutego.

W raporcie napisano, że plan był "pełen luk". Sprzeciwiali się mu m.in. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oraz kilka państw Zatoki Perskiej, które obawiały się rozpadu Iranu, co mogłoby doprowadzić do destabilizacji regionu.

Zauważono, że sami Kurdowie byli nieufni, obawiając się, że USA i Izrael wycofają się z walk, reżim w Teheranie odbuduje siły i dokona zemsty na mniejszości.

"W Białym Domu jest brak pomysłu". Schetyna o wojnie w Iranie

jp / mjo / polsatnews.pl / PAP