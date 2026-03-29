Korea Północna testuje nowe silniki do pocisków. Mają zdolność dotarcia do USA
W Korei Północnej zostały przeprowadzone testy nowego silnika na paliwo stałe do pocisków międzykontynentalnych oraz sprzętu pancernego. Jak przypomniała agencja AP, reżim w Pjongjangu jest w posiadaniu pocisków, które mają potencjalny zasięg dotarcia do Stanów Zjednoczonych.
- Ten test, mający w istocie ogromne znaczenie dla podniesienia strategicznej siły militarnej państwa na najwyższy poziom, w pełni zaspokaja wymogi wojska - oświadczył Kim, cytowany przez agencję KCNA. Próby przeprowadzono w Akademii Nauk Obronnych w sobotę.
Korea Północna przeprowadza testy. Pociski mogą dotrzeć do USA
Według doniesień północnokoreańskich mediów, nowy silnik rakietowy, wykonany z kompozytów z włókna węglowego, osiąga maksymalny ciąg rzędu 2500 kiloniutonów, co oznacza wzrost mocy o 26 proc. względem ubiegłorocznych prób.
Według południowokoreańskiej agencji Yonhap prawdopodobnie zostanie on zastosowany w pociskach ICBM Hwasong-20, przystosowanych do przenoszenia wielu głowic nuklearnych, co istotnie utrudnia ich przechwycenie.
Associated Press przypomina, że w ostatnich latach Korea Północna przeprowadziła testy różnych międzykontynentalnych pocisków balistycznych (IBC), demonstrując potencjalny zasięg dotarcia do Stanów Zjednoczonych, w tym pocisków na paliwo stałe, które utrudniają wykrycie przed startem. Starsze rakiety tego kraju na paliwo ciekłe muszą zostać zatankowane przed startem i nie mogą działać długo.
Kim Dzong Un o testach. "Zdolność całkowitego wyeliminowania"
W 2024 roku Korea Północna ogłosiła, że z powodzeniem przeprowadziła test pocisku wielogłowicowego, co zdementowała Korea Południowa. Według władz w Seulu, było to oszustwo mające na celu zatuszowanie nieudanego startu.
Pjongjang poinformował również, że przywódca obserwował sprawdzian systemu aktywnej obrony nowego czołgu.
- Udowodniono, że system przechwytujący nowego czołgu podstawowego jest w pełni funkcjonalny i ma zdolność całkowitego wyeliminowania niemal wszystkich istniejących środków przeciwpancernych - zachwalał Kim Dzong Un.
- Na świecie nie ma czołgu, który mógłby się z nim równać - dodał dyktator.
Testy są częścią pięcioletniego planu rozwoju obronności, ogłoszonego przez reżim w lutym.
