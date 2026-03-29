Korea Północna testuje nowe silniki do pocisków. Mają zdolność dotarcia do USA

- Ten test, mający w istocie ogromne znaczenie dla podniesienia strategicznej siły militarnej państwa na najwyższy poziom, w pełni zaspokaja wymogi wojska - oświadczył Kim, cytowany przez agencję KCNA. Próby przeprowadzono w Akademii Nauk Obronnych w sobotę.

Korea Północna przeprowadza testy. Pociski mogą dotrzeć do USA

Według doniesień północnokoreańskich mediów, nowy silnik rakietowy, wykonany z kompozytów z włókna węglowego, osiąga maksymalny ciąg rzędu 2500 kiloniutonów, co oznacza wzrost mocy o 26 proc. względem ubiegłorocznych prób.

Według południowokoreańskiej agencji Yonhap prawdopodobnie zostanie on zastosowany w pociskach ICBM Hwasong-20, przystosowanych do przenoszenia wielu głowic nuklearnych, co istotnie utrudnia ich przechwycenie.

Associated Press przypomina, że w ostatnich latach Korea Północna przeprowadziła testy różnych międzykontynentalnych pocisków balistycznych (IBC), demonstrując potencjalny zasięg dotarcia do Stanów Zjednoczonych, w tym pocisków na paliwo stałe, które utrudniają wykrycie przed startem. Starsze rakiety tego kraju na paliwo ciekłe muszą zostać zatankowane przed startem i nie mogą działać długo.

Kim Dzong Un o testach. "Zdolność całkowitego wyeliminowania"

W 2024 roku Korea Północna ogłosiła, że ​​z powodzeniem przeprowadziła test pocisku wielogłowicowego, co zdementowała Korea Południowa. Według władz w Seulu, było to oszustwo mające na celu zatuszowanie nieudanego startu.

Pjongjang poinformował również, że przywódca obserwował sprawdzian systemu aktywnej obrony nowego czołgu.

- Udowodniono, że system przechwytujący nowego czołgu podstawowego jest w pełni funkcjonalny i ma zdolność całkowitego wyeliminowania niemal wszystkich istniejących środków przeciwpancernych - zachwalał Kim Dzong Un.

- Na świecie nie ma czołgu, który mógłby się z nim równać - dodał dyktator.

Testy są częścią pięcioletniego planu rozwoju obronności, ogłoszonego przez reżim w lutym.

