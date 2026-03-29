"Dwie kolejne osoby zatrzymano w sobotę wieczorem w ramach śledztwa wszczętego 28 marca 2026 r. w sprawie przestępstw popełnionych przeciwko Bank of America" - poinformowała prokuratura.

Jak ustalił "Le Parisien", jeden z zatrzymanych jest niepełnoletni i został ujęty w departamencie Essonne. Na temat trzeciego nie ma żadnych informacji.

Zgodnie z francuskim prawem osoby podejrzane o terroryzm mogą być przetrzymywane w areszcie do 96 godzin, z możliwością przedłużenia za zgodą sądu.

Francja. Próba ataku na Bank of America w Paryżu

W sobotę PNAT poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania zniszczenia ogniem lub innymi niebezpiecznymi środkami, a także produkcji, posiadania i transportu materiałów wybuchowych lub zapalających.

Pierwszego podejrzanego, nieletniego Senegalczyka, zatrzymano w sobotę około godz. 3:30. Zamachowiec manipulował przy zapalniku bomby własnej konstrukcji, którą umieścił przy wejściu do Bank of America przy rue de la Boetie, w eleganckiej 8. dzielnicy, kilka ulic od Pól Elizejskich (zachodnia części centrum Paryża).

Ładunek był domowej roboty i składał się z przezroczystego pięciolitrowego pojemnika wypełnionego płynem, najpewniej paliwem, oraz 650 gramów materiału wybuchowego, do którego dołączony był zapalnik.

Jego areszt został przedłużony. Zatrzymany zeznał, że został wynajęty przez nieznaną osobę, która za pośrednictwem Snapchata obiecała mu za atak 600 euro.

Minister wskazał na Iran. "Sprawcy pospolitymi przestępcami"

Zapytany przez telewizję BFMTV o potencjalnych zleceniodawców, szef MSW Laurent Nunez wskazał na podejrzenia dotyczące Iranu, ale zastrzegł, że nie zostały one dotąd potwierdzone.

Od początku izraelsko-amerykańskich ataków na Iran pod koniec lutego minister spraw wewnętrznych apelował o "czujność" sił bezpieczeństwa w kraju, ponieważ władze obawiały się możliwych konsekwencji konfliktu dla Francji.

Emmanuel Macron poprosił również rząd na początku marca o "wzmocnienie" systemu ochrony wojskowej "Sentinelle".

Relacjonując okoliczności udaremnienia zamachu, minister poinformował, że w sobotę wczesnym rankiem patrol policji zauważył dwie osoby podkładające i próbujące podpalić przed bankiem ładunek wybuchowy domowej roboty.

Dodał, że urządzenie, choć prymitywne, mogło być skuteczne. Stwierdził, że sprawcy najprawdopodobniej byli pospolitymi przestępcami działającymi na zlecenie.

Europa. Podobne incydenty w kilku krajach

Nunez powiedział, że władze dostrzegły podobieństwo do incydentów m.in. w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Norwegii, gdzie dokonywano prób podłożenia ładunków wybuchowych przy obiektach powiązanych z USA.

- Poziom zagrożenia terrorystycznego i ekstremistycznego na terytorium Unii Europejskiej jest uważany za wysoki - ostrzegł Jan Op Gen Oorth, rzecznik Europolu.

Jak przypomniała agencja Bloomberga, na początku marca eksplodował ładunek wybuchowy pod szkołą żydowską w Amsterdamie. W Rotterdamie zdetonowano ładunek w miejscowej synagodze. Zatrzymano sześć osób. W Norwegii cztery osoby - matka i trzech synów - zostały zatrzymane w związku z wybuchem przed ambasadą USA w Oslo.

