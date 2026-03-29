Prezydent składa roboczą wizytę w USA, w niedzielę wziął udział w mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas. Następnie Karol Nawrocki spotkał się z Polonią i wręczył odznaczenia państwowe. Był to ostatni punkt wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent podkreślił, że polska wspólnota narodowa "oparta jest o wartości, o język, o wspólne przeżywanie naszej przeszłości i wspólne marzenia o naszej przyszłości". Zwracając się do odznaczonych osób i pozostałych przedstawicieli Polonii, Nawrocki podziękował im "za niesienie Polski w sercu i w duszach i za to, że są w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej".

Nawrocki podkreślił też znaczenie współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył, wolność jest "pewnym fundamentem działania" obu państw. - Dusza i atmosfera samego Teksasu jest podobna do naszej wspaniałej ojczyzny. Z jednej strony przywiązanie do wartości tradycyjnych, do historii, a z drugiej strony, czego Teksas jest najlepszym dowodem, otwartość na wyzwania XXI wieku - zauważył Nawrocki.

Karol Nawrocki w Teksasie. Prezydent wręczył odznaczenia

Prezydent przywołał też historię Polaków w Teksasie w I połowie XIX wieku. - Tutaj w Teksasie Polacy także dość szybko zapisali swoje karty (...) podczas wojny 1836 roku, w czasie trzech kolejnych krwawych bitew od Alamo przez Goliad do San Jacinto brali udział także polscy powstańcy listopadowi - przypomniał prezydent. Przywołał m.in. postać Feliksa Andrzeja Wardzińskiego, mówił także o kolejnych falach polskiej emigracji do USA w XIX i XX wieku.

Zwracając się do odznaczonych osób powiedział, że są "w istocie obrazem naszej ojczyzny, obrazem Rzeczpospolitej" - Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska - jest ambitna, jest przywiązana do tradycji i do wartości, ale jest też gotowa do tego, aby uczestniczyć w wyścigu XXI wieku, wyścigu gospodarczym, ekonomicznym czy przemysłu zbrojeniowego - powiedział prezydent.

Prezydent podczas spotkania odznaczył m.in. Jimmy'ego Mazurkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działalność polonijną.

Waldemar Biniecki, Krzysztof Gajda, Jolanta Mazewski-Dryden oraz ks. Jacek Wesołowski odznaczeni zostali Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych.

