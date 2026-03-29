Udział w weselu to cały pakiet wydatków: dojazd, nocleg, strój i prezent. Oznacza to koszt liczony w tysiącach złotych, co dla części zaproszonych jest nie do przeskoczenia. Potwierdzają to dane.

Według analizy IBRiS (2025) blisko 40 proc. Polaków planuje odmówić zaproszenia na wesele właśnie ze względów finansowych. Kto najczęściej rezygnuje? Grupy, które na co dzień ponoszą największe koszty życia: osoby w wieku 30-39 lat (46 proc.) oraz 50-59 lat (44 proc.).

Wobec tego decyzja o przybyciu na wesele coraz częściej łączy się z pytaniem nie tylko "czy iść", ale też (jeśli już iść), to "ile włożyć do koperty".

Koszty wesela w górę o 15 procent

Koszt organizacji wesela w Polsce w 2026 roku wzrósł względem ubiegłego sezonu. Jak informował w 2025 roku "Fakt", cena "talerzyka" wzrasta, a część lokali weselnych wprowadza do umów zapisy umożliwiające późniejsze zmiany cen - "menu weselne, usługi gastronomiczne oraz hotelowe mogą wzrosnąć do 15 proc. od cen podanych w umowie".

Zdarzają się też bardziej "dotkliwe" przypadki.

"Już prawie podpisaliśmy umowę z salą w Krakowie, ale kiedy zobaczyliśmy zapis, w którym sala zastrzega sobie prawo do podwyżki ceny o 30 proc. plus koszty inflacyjne, to uznaliśmy, że to już przesada" - poinformowała Interię Biznes Martyna, organizująca wesele w 2026 roku.

Obecnie szacunkowa cena za wesele dla 100 gości może wahać się od 25 000 zł (przy mniejszych miejscowościach i skromnych lokalach) do nawet 75 000 zł. Chociaż niektóre portale z branży ślubno-weselnej podają kwoty nawet do 100 000 zł. Największą część budżetu pochłania samo przyjęcie weselne.

Według zestawień publikowanych przez Wedding.pl, struktura wydatków wygląda zazwyczaj następująco:

przyjęcie weselne (sala + catering): ok. 50 proc. budżetu

oprawa muzyczna: 8-12 proc.

praca fotografa i wideo: 8-10 proc.

dekoracje: 5-10 proc.

stroje ślubne: 8-10 proc.

ceremonia: ok. 5 proc.

pozostałe wydatki i nieprzewidziane koszty: łącznie nawet 10 proc. lub więcej

W dużych aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław) średnia ogólna cena oscyluje w granicach 300-600 zł za talerzyk.

Koszt wesela za osobę w 2026 roku. Dane dla województw

Na podstawie analizy dostępnych ofert najpopularniejszych sal weselnych (TOP 20 obiektów dla każdego województwa, baza ofert w serwisie Wesele z klasą) widać, że koszt za jednego gościa w weselu w 2026 roku jest mocno zróżnicowany:

dolnośląskie - od 180 do 635 zł

kujawsko-pomorskie - od 99 do 499 zł

lubelskie - od 140 do 500 zł

lubuskie - od 40 do 600 zł

mazowieckie - od 130 do 565 zł

małopolskie - od 135 do 1299 zł

opolskie - od 115 do 450 zł

podkarpackie - od 180 do 445 zł

podlaskie - od 170 do 549 zł

pomorskie - od 220 do 1500 zł

warmińsko-mazurskie - od 170 do 820 zł

wielkopolskie - od 150 do 400 zł

zachodniopomorskie - od 90 do 499 zł

łódzkie - od 129 do 670 zł

śląskie - od 165 do ok. 610 zł

świętokrzyskie - od 99 do 440 zł

Rzecz jasna podane kwoty są uzależnione od regionu, standardu lokalu, liczby zaproszonych osób oraz zakresu usług zawartych w ofercie (m.in. animator dla dzieci, obsługa barmańska, fotobudka, nocleg, wiejski stół).

Wesele 2026. Ile dać do koperty? Szacowane widełki dla pary

Mając na uwadze wszystkie statystyki i zestawienia kosztów imprezy, pojawia się pytanie wśród zaproszonych gości "Ile dać do koperty weselnej".

Z relacji w mediach społecznościowych osób zaproszonych i par młodych wynika, że najczęściej wręczane koperty zawierają banknoty dające w sumie: 1000-1500 zł za parę. W jednej z dużych grup ślubnych na Facebooku "Ślub i wesele - wsparcie i rady 2026-2030", zrzeszającej ponad 98 tys. osób, temat kopert regularnie powraca. W dyskusjach pojawiają się konkretne liczby:

"Standardową kwotą było 1000 zł od pary"

"Najczęściej dostawaliśmy 800-1000 zł"

"My w zeszłym roku mieliśmy ślub i średnio od pary dostawaliśmy 1000-1500 zł"

Ile włożyć do koperty? Prosty wzór wszystko wyjaśnia

W wypowiedziach powtarza się też prosty punkt odniesienia:

"Cena talerzyka + żeby coś im zostało"

Tylko co to znaczy, żeby "coś zostało"? Tę dodatkową kwotę można oszacować w prosty i nieco ekonomiczny sposób biorąc pod uwagę relację z parą młodą.

WZÓR: koszt talerzyka × liczba osób (np. para: 2) × współczynnik relacji.

Jak wygląda taki "współczynnik"? Można przyjąć, że:

znajomi (np. osoby z pracy, sąsiedzi): 1,1-1,2

bliscy przyjaciele: 1,3-1,5

dalsza rodzina (np. kuzyni bez kontaktu): 1,2-1,4

bliska rodzina (np. rodzeństwo, dziadkowie, chrzestni): 1,5-2,3

świadkowie - 1,5-1,8

Rodzice najczęściej dokładają się do organizacji samego wesela, albo chcą znacząco odciążyć parę młodą proponując znacznie większą sumę. Zdarza się, że widełki sięgają od 3000 zł do 20 000 zł.

"Moi rodzice dali nam 20 tys zł. Rodzice męża 10 tys zł. Uważam, że to ogromna suma" - wyznaje jedna z użytkowniczek grupy "Ślub i wesele 2026 - 2027" (87,5 tys. członków).

Jeszcze inna z osób poinformowała: "Nasi rodzice opłacili salę, wódkę i moją sukienkę, ciasto, tort, zespół. My dodatki do ubioru, fryzjer, makijaż, męża garnitur, księdza, kwiaty i fotografa. Do koperty dali 3 i 5 tys. Czego się nie spodziewaliśmy [...]"

Jak przelicznik wygląda w praktyce? [PRZYKŁAD]

PRZYKŁAD: Kasia wybiera się na wesele swojej najlepszej przyjaciółki. Idzie tam razem ze swoim narzeczonym. Koszt talerzyka wynosi 400 zł, co oznacza 400 zł × 2 = 800 zł za parę. Z racji, że jest to bliska relacja, to współczynnik wynosi 1,3-1,5. Można przyjąć więc środkową wartość: 1,4. Kasia i jej partner włożą do wspólnej koperty około 1100-1120 zł (bo 800 zł × 1,4 = 1120 zł).

Opisany sposób ma jedynie charakter pomocniczy.

Sumując średnie widełki, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, można też opcjonalnie "posiłkować się" też poniższym, uogólnionym zestawieniem:

znajomi (np. praca, sąsiedzi): 800-1000 zł

przyjaciele: 1000-1300 zł

dalsza rodzina (np. kuzyni): 1000-1400 zł

bliska rodzina (np. rodzeństwo): 1200-2000 zł

świadkowie: 1500-3000 zł

chrzestni: 2000-4000 zł

rodzice: 3000-10 000 zł

Jest też jeszcze jeden sposób. Znacznie prostszy. Mianowicie… wystarczy kierować się własnymi możliwościami finansowymi i tym, ile faktycznie chce się przeznaczyć na prezent (kwota podarowana od serca).

"[...] Każdy daje ile może" - zaznacza jedna z grupowiczek.

Warto pamiętać, że koperta weselna to przede wszystkim dobrowolna forma prezentu, a nie obowiązek czy opłata za udział w imprezie. W końcu gość jest gościem, a nie sponsorem.

Część osób zwraca uwagę, że najważniejsza jest obecność i wspólne świętowanie, a nie pieniądze:

"[…] nie zapraszam nikogo z myślą, że ma mi zwrócić tyle, ile za niego zapłacę […] najważniejsza jest obecność".

