W przestrzeni powietrznej Finlandii wykryto w niedzielę rano kilka obiektów nisko lecących nad samym morzem oraz w południowo-wschodniej części kraju.

Jak poinformował resort obrony, fińskie siły powietrzne przeprowadziły misję rozpoznawczą z udziałem myśliwców F/A-18 Hornet. "Śledziły i zidentyfikowały jeden z wyżej wymienionych celów jako ukraiński dron AN-196 na południe od Kouvoli o godzinie 8:45" - przekazali przedstawiciele fińskiego lotnictwa. Zaznaczyli, że odstąpiono od zestrzelenia obiektu, żeby uniknąć szkód, jakie mogłoby to spowodować.

Finlandia. Drony w przestrzeni powietrznej. Co najmniej trzy z nich się rozbiły

Według dotychczasowych ustaleń jeden dron spadł na obszarze położonym na północ od Kouvoli, a drugi - na wschód od tego miasta.

Orpo zapytany o zestrzeliwanie dronów zaznaczył, że każda sytuacja rozpatrywana jest indywidulanie i nie ma ogólnego rozkazu. Tłumaczył też, że ukraińskie dorny wlatują w przestrzeń powietrzną Finlandii, prawdopodobnie z powodu zakłóceń emitowanych przez Rosjan.

Na miejsce skierowano radiowozy, pojazdy wojskowe i ambulanse. Policja przekazała, że nikt nie odniósł obrażeń. Wcześniej niektóre media informowały, że drony mogły być rosyjskie i zostały zestrzelone. - To naruszenie terytorium traktujemy bardzo poważnie, badamy sprawę - mówił szef rządu w programie radia Yle.

ZOBACZ: Uszkodzony kabel na dnie Bałtyku. Finlandia zatrzymała podejrzany transportowiec

Później media zaczęły donosić o kolejnym rozbitym bezzałogowcu, tym razem w pobliżu miasta Espoo, położonego niespełna 20 km od Helsinek.

Portal Yle - powołując się na Siły Powietrzne Finlandii - poinformował, że obiekt, który rozbił się na północ od Kouvoli to ukraiński dron AN-196 dalekiego zasięgu, który może przenosić głowice o masie 75 kg.

Ukraina atakuje rosyjskie porty nad Bałtykiem. Finlandia "wzmocniła nadzór"

Fińskie siły zbrojne ogłosiły w piątek, że wzmocniły nadzór i ochronę integralności terytorialnej kraju, zwłaszcza w południowo-wschodniej części oraz nad Zatoką Fińską, w związku z nasilonymi w ostatnich dniach atakami Ukrainy na rosyjskie porty naftowe w regionie Petersburga.

W wyniku tych zdarzeń ukraińskie drony naruszyły w ostatnich dniach także przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii.

ZOBACZ: Polska, Finlandia i państwa bałtyckie piszą list do KE. Chodzi o ochronę granic

Według rosyjskich władz w nocy z soboty na niedzielę Ukraina ponownie zaatakowała rosyjski port Ust-Ługa w pobliżu granicy z Estonią.

