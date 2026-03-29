Czy dziś jest niedziela handlowa? Wielu liczy na spokojne zakupy przed Wielkanocą
Do Wielkanocy pozostało mało czasu. Dla wielu Polaków ostatni weekend przed świętami to jedyna okazja, aby zrobić duże zakupy. Czy jednak najbliższa niedziela będzie handlowa?
W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia. Oznacza to, że niedziela 29 marca jest bezpośrednio poprzedzającą ją niedzielą handlową. W tym dniu sklepy i galerie handlowe będą otwarte.
Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
29 marca 2026 roku to jedna niedziel handlowych przewidzianych w tegorocznym kalendarzu. Tego dnia czynne będą zarówno duże sieci handlowe, jak i galerie. W praktyce oznacza to, że zakupy będzie można zrobić m.in. w:
- Lidl i Kaufland - od ok. 8:00 do 20:00-22:00 (w zależności od lokalizacji)
- Biedronka - wiele sklepów będzie czynnych do ok. 22:00 (chociaż może się zdarzyć, że część placówek nawet dłużej)
- Dino - zazwyczaj otwarte mniej więcej od 8:30 do 21:00
- Auchan - hipermarkety zwykle do 22:00
- Netto - najczęściej w godzinach ok. 8:00-20:00
- Carrefour - zazwyczaj od 9:00 do 21:00 (godziny mogą się nieznacznie różnić w zależności od miasta)
Tak więc większość dużych dyskontów i marketów będzie działać od ok. 8:00 do 20:00-22:00. . W galeriach handlowych godziny otwarcia mogą być dłuższe. Warto jednak sprawdzić je wcześniej dla swojego miasta.
Prawo a niedziele handlowe i niehandlowe
Obowiązujące przepisy dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 305).
Zgodnie z art. 7 zakaz handlu niedzielnego nie obowiązuje w "kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu". Obecne przepisy dopuszczają zatem handel tylko w wybrane niedziele w roku.
Co jest otwarte w niedziele niehandlowe?
Przepisy w aktualnym brzmieniu nie oznaczają, że w niedziele niehandlowe wszystkie sklepy muszą być zamknięte. Zakaz obejmuje duże sklepy i galerie, ale otwarte mogą być m.in.:
- stacje paliw
- kwiaciarnie
- apteki i punkty apteczne
- sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami
- placówki pocztowe
- sklepy na dworcach
- piekarnie, cukiernie i lodziarnie
Niedziele handlowe w 2026 roku
W kalendarzu na 2026 rok uwzględniono aż osiem niedziel handlowych:
- 25 stycznia
- 29 marca (przed Wielkanocą)
- 26 kwietnia (przed majówką)
- 28 czerwca
- 30 sierpnia
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia (przed Bożym Narodzeniem)
Czy niedziele niehandlowe zostaną zniesione?
Temat niedziel handlowych regularnie wraca w debacie publicznej, szczególnie przed świętami, gdy ruch w sklepach znacząco rośnie.
W marcu 2024 roku Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga złożył projekt nowelizacji ustawy, w której postuluje wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu, a nie zaledwie kilku w ciągu roku. Jednak jak dotąd nie wprowadzono żadnych zmian ustawowych.
