W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia. Oznacza to, że niedziela 29 marca jest bezpośrednio poprzedzającą ją niedzielą handlową. W tym dniu sklepy i galerie handlowe będą otwarte.

Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

29 marca 2026 roku to jedna niedziel handlowych przewidzianych w tegorocznym kalendarzu. Tego dnia czynne będą zarówno duże sieci handlowe, jak i galerie. W praktyce oznacza to, że zakupy będzie można zrobić m.in. w:

Lidl i Kaufland - od ok. 8:00 do 20:00-22:00 (w zależności od lokalizacji)

Biedronka - wiele sklepów będzie czynnych do ok. 22:00 (chociaż może się zdarzyć, że część placówek nawet dłużej)

Dino - zazwyczaj otwarte mniej więcej od 8:30 do 21:00

Auchan - hipermarkety zwykle do 22:00

Netto - najczęściej w godzinach ok. 8:00-20:00

Carrefour - zazwyczaj od 9:00 do 21:00 (godziny mogą się nieznacznie różnić w zależności od miasta)

Tak więc większość dużych dyskontów i marketów będzie działać od ok. 8:00 do 20:00-22:00. . W galeriach handlowych godziny otwarcia mogą być dłuższe. Warto jednak sprawdzić je wcześniej dla swojego miasta.

Prawo a niedziele handlowe i niehandlowe

Obowiązujące przepisy dotyczące niedziel handlowych i niehandlowych reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 305).

Zgodnie z art. 7 zakaz handlu niedzielnego nie obowiązuje w "kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu". Obecne przepisy dopuszczają zatem handel tylko w wybrane niedziele w roku.

Co jest otwarte w niedziele niehandlowe?

Przepisy w aktualnym brzmieniu nie oznaczają, że w niedziele niehandlowe wszystkie sklepy muszą być zamknięte. Zakaz obejmuje duże sklepy i galerie, ale otwarte mogą być m.in.:

stacje paliw

kwiaciarnie

apteki i punkty apteczne

sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami

placówki pocztowe

sklepy na dworcach

piekarnie, cukiernie i lodziarnie

Niedziele handlowe w 2026 roku

W kalendarzu na 2026 rok uwzględniono aż osiem niedziel handlowych:

25 stycznia

29 marca (przed Wielkanocą)

26 kwietnia (przed majówką)

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia (przed Bożym Narodzeniem)

Czy niedziele niehandlowe zostaną zniesione?

Temat niedziel handlowych regularnie wraca w debacie publicznej, szczególnie przed świętami, gdy ruch w sklepach znacząco rośnie.

W marcu 2024 roku Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga złożył projekt nowelizacji ustawy, w której postuluje wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu, a nie zaledwie kilku w ciągu roku. Jednak jak dotąd nie wprowadzono żadnych zmian ustawowych.

Niedziele handlowe w 2026 roku przewidują więcej otwartych sklepów

red. / polsatnews.pl