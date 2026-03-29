Media podają, że lotnisko Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej, będące główną bazą amerykańskich sił powietrznych podczas operacji przeciwko Iranowi, po raz kolejny stało się celem ataku. W piątek Teheran przeprowadził kolejny ostrzał na ten obiekt, używając przy tym co najmniej jednego pocisku balistycznego i kilku dronów szturmowych.

Uderzenie uszkodziło kilka amerykańskich maszyn, a kompletnie zniszczyło samolot wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry. Według różnych doniesień, obrażenia miało odnieść od 12 do 20 amerykańskich żołnierzy.

Iran zaatakował bazę Prince Sultan. Amerykański AWACS Boeing E-3 Sentry zniszczony

Bloomberg, który w niedzielę potwierdził - powołując się na "źródło zaznajomione ze sprawą" - wcześniejsze doniesienia, opierające się na opublikowanych w sieci zdjęciach zniszczonego AWACS-a, ocenił, że dla USA "była to pierwsza znana strata bojowa tego typu". W publikacji podkreślono, że maszyna warta jest około 300 mln dolarów.

To bolesna strata nie tylko ze względów finansowych. Boeing E-3 Sentry to samolot wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej, który koordynuje działania podczas operacji powietrznych. Magazyn "Air & Space Forces" na swojej stronie internetowej podkreśla, że jego utrata może utrudnić siłom amerykańskich zarządzenie polem walki.

Wcześniej w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia zniszczonego Boeing E-3 Sentry. Widać na nich kompletnie zdewastowaną tylną część kadłuba.

Pictures show the total loss of 81-0005, an E-3G “Sentry” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the U.S. Air Force’s 552nd Air Control Wing based out of Tinker Air Force Base, Oklahoma, following yesterday’s Iranian ballistic missile and drone attack on Prince… pic.twitter.com/NNnILybnrU — OSINTdefender (@sentdefender) March 29, 2026

We wcześniejszych atakach na saudyjska bazę Iran uszkodził kilka amerykańskich samolotów tankujących KC-135. Serwis The War Zone przekazał, że na początku konfliktu ucierpiało co najmniej pięć takich maszyn.

ZOBACZ: "Mamy porozumienie". Zełenski dzieli się efektami wizyty w Arabii Saudyjskiej

Do piątku Siły Powietrzne USA dysponowały zaledwie 16 samolotami Boeing E-3 Sentry, bo w ostatnich latach kilkanaście innych sztuk zostało wycofanych ze służby.

E-3 powstał na kadłubie Boeinga 707, z zamontowanym dużym obrotowym radarem, który umożliwia wykrywanie środków napadu powietrznego w promieniu kilkuset kilometrów, jednocześnie wspierając i koordynując pracę swoich samolotów.

Bliski Wschód. Współpraca Rosja - Iran. Wołodymyr Zełenski ujawnił informację wywiadu

Głos w sprawie piątkowego irańskiego ataku na lotnisko w Arabii Saudyjskiej zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wywiadzie dla NBC News ujawnił informacje, które mają potwierdzać wcześniejsze doniesienia o współpracy Rosji i Irany w zakresie przekazywania informacji wywiadowczych.

Powołując się na materiał przekazany mu przez ukraińskie służby powiedział, że rosyjskie satelity miały 20, 23 i 25 marca sfotografować bazę lotniczą Prine Sultan, w której stacjonują główne siły amerykańskiego lotnictwa w rejonie Zatoki Perskiej.

- Wiemy, że jeśli (Rosjanie - red.) zrobią zdjęcia raz, to się przygotowują. Jeśli zrobią zdjęcia drugi raz, to będzie jak symulacja. Trzeci raz oznacza, że zaatakują za dzień lub dwa - mówił Zełenski odnosząc się do doświadczeń Ukrainy w walce z rosyjską armią.

ZOBACZ: USA grożą swoim sojusznikom, wzywają do ataku. "Poniesiecie konsekwencje"

Przekazał, że Rosjanie fotografowali też inne obiekty - amerykańsko-brytyjską bazę na wyspie Czagos na Oceanie Indyjskim, międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie czy rozległe pole naftowe Shaybah w Arabii Saudyjskiej.

Zełenski podkreślił, że Moskwa przekazała Teheranowi materiały i wyraził pełne przekonanie co do tego, że Rosja wpiera swoich irańskich sojuszników w tej wojnie. Redakcja NBC News podkreśliła, że ukraiński przywódca nie przedstawił konkretnych dowodów, potwierdzających jego słowa.

Światowe media od kilku tygodni podają, że Moskwa udziela wsparcia wywiadowczego władzom w Teheranie, udostępniając dane dotyczące amerykańskich celów na Bliskim Wschodzie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni