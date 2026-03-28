Zełenski zapewnił, że Ukraina stale wnioskuje o zorganizowanie kolejnych trójstronnych negocjacji z Rosją i Stanami Zjednoczonymi w roli mediatora. Ze względu na ograniczenia dotyczące miejsca rozmów trudno jest jednak uzgodnić terminy dogodne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dodał, że Ukraina "boryka się z pewną trudnością" podczas procesu negocjacyjnego.

- Codziennie prowadzimy rozmowy ze stroną amerykańską. Nasza grupa negocjacyjna rozmawia ze swoimi partnerami. Borykamy się jednak z pewną trudnością – mamy wrażenie, że w tym procesie pełnimy rolę mediatorów, a nie strony konfliktu - powiedział Zełenski w maratonie telewizyjnym "Jedyni Nowyny", stworzonym na początku inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Zełenski o trójstronnych rozmowach pokojowych. "Jesteśmy gotowi"

Jak przekazała agencja Interfax, Zełenski podkreślił, że Ukraina wnioskuje o ponowne rozmowy w sprawie zakończenia czteroletniej wojny z Rosją i jest gotowa do przystąpienia do negocjacji w dowolnym kraju.

- Jesteśmy gotowi spotkać się w dowolnym miejscu, najlepiej w formacie trójstronnym. Jednak strona amerykańska może spotkać się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, a strona rosyjska – wszędzie, byle nie w Ameryce - tłumaczył.

Ukraiński prezydent przypomniał, że ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie, rozpoczętą atakiem USA i Izraela na Iran, amerykańska delegacja nie wyjeżdża obecnie za granicę ze względów bezpieczeństwa.

- Pracujemy nad tym, aby spotkania (w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie - red.) się odbywały, u nas, w Europie, w Turcji, w Szwajcarii, gdziekolwiek. Jesteśmy gotowi (spotkać się - red.) na Bliskim Wschodzie – oświadczył Zełenski.

Ukraina czeka na deklaracje Rosji i USA. Negocjacje wstrzymane

19 marca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że przerwa w rozmowach między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją ma charakter tymczasowy i może się zakończyć, gdy wszystkie strony uzgodnią swoje harmonogramy. Moskwa i Kijów oczekują konkretnych deklaracji Waszyngtonu, którego uwaga jest obecnie skupione przede wszystkim na napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Po raz ostatni strona amerykańska uczestniczyła w rozmowach pokojowych z Ukrainą w dniach 21-22 marca w Miami. Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff stwierdził wówczas, że negocjacje były konstruktywne jeśli chodzi o "ograniczenie liczby nierozwiązanych kwestii".

W lutym Witkoff oświadczył również, że rozmowy w Genewie "przyniosły znaczący postęp" w dążeniu do zakończenia wojny.

Innego zdania jest jednak przywódca Ukrainy. Zełenski stwierdził w najnowszym wywiadzie, że Rosja nie wykazuje gotowości do zakończenia wojny. Podczas gdy Kijów wzywa państwa sojusznicze do zwiększenia presji na Moskwę, Stany Zjednoczone uważają, że rosyjski przywódca Władimir Putin dąży do zakończenia konfliktu, co powoduje jeszcze większą rozbieżność stanowisk obu stron.

