Katarskie Ministerstwo Obrony przekazało w sobotę przed godz. 16 czasu polskiego, że "Katar stał się celem ataku dronów wystrzelonych z Iranu, ale wszystkie zostały przechwycone".

Wcześniej ten sam resort poinformował, że Doha i Kijów podpisały umowę o współpracy, która obejmuje wymianę doświadczeń w zwalczaniu rakiet oraz systemów bezzałogowych.

Bliski Wschód. Ataki Iranu. Katar stawia na partnerstwo z Ukrainą

Prezydent Ukrainy odwiedził w sobotę Katar, gdzie spotkał się z emirem Tamimem bin Hamadem Al Thanim. Przywódcy uzgodnili partnerstwo w sferze obronności na co najmniej dekadę. Podpisano odpowiednią umowę na szczeblu szefów sztabów generalnych.

"Omówiliśmy kwestię zapewnienia lepszej ochrony życia w naszych krajach i uzgodniliśmy wzajemnie korzystne partnerstwo w dziedzinie obronności na co najmniej 10 lat. Po zakończeniu spotkania szefowie naszych sztabów generalnych podpisali odpowiednią umowę, która przewiduje wspólne projekty w przemyśle obronnym, tworzenie wspólnych zakładów produkcyjnych oraz partnerstwo technologiczne między firmami" - wyjaśnił prezydent w komunikatorze Telegram.

I met with the Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani @TamimBinHamad, in Doha. The Prime Minister, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, was also present at the meeting.



We discussed issues that could further strengthen the protection of life in both… pic.twitter.com/33vWX3BvgA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2026

Zatoka Perska. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z wizytą

Wcześniej w sobotę Zełenski odwiedził ZEA i spotkał się z prezydentem szejkiem Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem. Obaj przywódcy zgodzili się na współpracę swych krajów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. "Nasze zespoły sfinalizują szczegóły" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent zaznaczył, że Ukraina jest otwarta na współpracę, która w perspektywie strategicznej "wzmocni nasze narody i ochronę życia w naszych państwach".

"Właśnie dlatego ważne jest wykorzystanie możliwości obu krajów w celu wzmocnienia obrony, w tym poprzez inwestycje, wspólną produkcję i odpowiednią modernizację systemów obronnych infrastruktury krytycznej" - czytamy w komunikacie służby prasowej prezydenta Ukrainy.

ZOBACZ: Iran zaatakował w Katarze. Pożar kluczowego obiektu, attaches muszą opuścić kraj

Przywódcy rozmawiali o sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i całego regionu, a także o atakach ze strony Iranu oraz o blokadzie cieśniny Ormuz i wpływie tego na światowy rynek ropy naftowej.

Zełenski przebywa na Bliskim Wschodzie od czwartku. Najpierw przybył do Arabii Saudyjskiej, gdzie doszło do podpisania ukraińsko-saudyjskiej umowy o współpracy obronnej.

