Wizyta Zełenskiego i zawarcie porozumienia z Ukrainą. Chwilę później zaatakował Iran

Katar stał się celem ataku dronów wystrzelonych z Iranu – poinformował katarski resort obrony. Niedługo wcześniej Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina uzgodniła w sobotę współpracę obronną ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Katarem w obliczu rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ściska dłoń emira Kataru Tamimowi bin Hamadowi Al Thaniemu na tle mapy Bliskiego Wschodu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i emir Kataru Tamim bin Hamad Al Thani podpisali umowę o partnerstwie

Katarskie Ministerstwo Obrony przekazało w sobotę przed godz. 16 czasu polskiego, że "Katar stał się celem ataku dronów wystrzelonych z Iranu, ale wszystkie zostały przechwycone". 

 

Wcześniej ten sam resort poinformował, że Doha i Kijów podpisały umowę o współpracy, która obejmuje wymianę doświadczeń w zwalczaniu rakiet oraz systemów bezzałogowych.

Prezydent Ukrainy odwiedził w sobotę Katar, gdzie spotkał się z emirem Tamimem bin Hamadem Al Thanim. Przywódcy uzgodnili partnerstwo w sferze obronności na co najmniej dekadę. Podpisano odpowiednią umowę na szczeblu szefów sztabów generalnych.

 

"Omówiliśmy kwestię zapewnienia lepszej ochrony życia w naszych krajach i uzgodniliśmy wzajemnie korzystne partnerstwo w dziedzinie obronności na co najmniej 10 lat. Po zakończeniu spotkania szefowie naszych sztabów generalnych podpisali odpowiednią umowę, która przewiduje wspólne projekty w przemyśle obronnym, tworzenie wspólnych zakładów produkcyjnych oraz partnerstwo technologiczne między firmami" - wyjaśnił prezydent w komunikatorze Telegram.

 

 

 

Wcześniej w sobotę Zełenski odwiedził ZEA i spotkał się z prezydentem szejkiem Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem. Obaj przywódcy zgodzili się na współpracę swych krajów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. "Nasze zespoły sfinalizują szczegóły" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

 

Prezydent zaznaczył, że Ukraina jest otwarta na współpracę, która w perspektywie strategicznej "wzmocni nasze narody i ochronę życia w naszych państwach".

 

"Właśnie dlatego ważne jest wykorzystanie możliwości obu krajów w celu wzmocnienia obrony, w tym poprzez inwestycje, wspólną produkcję i odpowiednią modernizację systemów obronnych infrastruktury krytycznej" - czytamy w komunikacie służby prasowej prezydenta Ukrainy.

 

Przywódcy rozmawiali o sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i całego regionu, a także o atakach ze strony Iranu oraz o blokadzie cieśniny Ormuz i wpływie tego na światowy rynek ropy naftowej.

 

Zełenski przebywa na Bliskim Wschodzie od czwartku. Najpierw przybył do Arabii Saudyjskiej, gdzie doszło do podpisania ukraińsko-saudyjskiej umowy o współpracy obronnej.

 

