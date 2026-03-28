Tajemniczy obiekt w lesie niedaleko Mińska Mazowieckiego. Trwa akcja policji
W lesie w miejscowości Rudnik, niedaleko Mińska Mazowieckiego odnaleziony został niezidentyfikowany obiekt. Na miejscu pracują policjanci. Z ustaleń Polsat News wynika, że to balon przemytniczy.
Odnalezienie obiektu potwierdzili policjanci. Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News może wynikać, że jest to balon przemytniczy, dlatego, że jak przekazały nasze źródła, przypomina "konstrukcję z podwieszonym ładunkiem".
Według policji obiekt został odnaleziony w kompleksie leśnym. Miał doczepione cztery kartony. Obecnie na miejsce jedzie ekipa specjalistyczna, która sprawdzi zawartość pod kątem pirotechnicznym.
Znaleziono również drugi balon, który spadł w powiecie sokólskim - ustalili dziennikarze. Służby przekazały, że nie ma osób poszkodowanych.
Wkrótce więcej informacji...
