Tajemniczy obiekt w lesie niedaleko Mińska Mazowieckiego. Trwa akcja policji

W lesie w miejscowości Rudnik, niedaleko Mińska Mazowieckiego odnaleziony został niezidentyfikowany obiekt. Na miejscu pracują policjanci. Z ustaleń Polsat News wynika, że to balon przemytniczy.

Odnalezienie obiektu potwierdzili policjanci. Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News może wynikać, że jest to balon przemytniczy, dlatego, że jak przekazały nasze źródła, przypomina "konstrukcję z podwieszonym ładunkiem".

 

Według policji obiekt został odnaleziony w kompleksie leśnym. Miał doczepione cztery kartony. Obecnie na miejsce jedzie ekipa specjalistyczna, która sprawdzi zawartość pod kątem pirotechnicznym.

 

Znaleziono również drugi balon, który spadł w powiecie sokólskim - ustalili dziennikarze. Służby przekazały, że nie ma osób poszkodowanych.

 

Marcin Jan Orłowski / Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
