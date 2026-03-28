Do zatrzymania doszło około godz. 3:30. Zamachowiec manipulował przy zapalniku bombę własnej konstrukcji, którą umieścił przy wejściu do Bank of America przy rue de la Boetie w zachodniej części centrum Paryża.

Ładunek był domowej roboty i składał się z przezroczystego pięciolitrowego pojemnika wypełnionego płynem, najpewniej paliwem, oraz 650 gramów materiału wybuchowego, do którego dołączony był zapalnik.

Szef MSW gratuluje policji

"Brawo za szybką interwencję ekipy policji, która udaremniła brutalną akcji o charakterze terrorystycznym zeszłej nocy w Paryżu" – napisał minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez w serwisie na X.

Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone wydziałowi antyterrorystycznemu brygady kryminalnej i paryskiej policji sądowej.

Od początku izraelsko-amerykańskich ataków na Iran pod koniec lutego minister spraw wewnętrznych apelował o "czujność" sił bezpieczeństwa w kraju, ponieważ władze obawiały się możliwych konsekwencji konfliktu dla Francji.

"Czujność na wysokim poziomie należy zachować bardziej niż kiedykolwiek" – skomentował w sobotę Nuñez. Złożył też służbom gratulacje i podziękował za "pełną mobilizację".

Wzmocnienie ochrony we Francji. Zagrożenie w Europie

W środę minister spraw wewnętrznych ogłosił wzmocnienie ochrony niektórych osób publicznych i miejsc związanych z USA oraz społeczności żydowskiej.

Emmanuel Macron poprosił również rząd na początku marca o "wzmocnienie" systemu ochrony wojskowej "Sentinelle".

Przez kilka tygodni w kilku miastach Europy dochodziło do przemocy i przemocy. - Poziom zagrożenia terrorystycznego i ekstremistycznego na terytorium Unii Europejskiej jest uważany za wysoki – powiedział Jan Op Gen Oorth, rzecznik Europolu.

Na początku marca doszło do eksplozji przed synagogą w Liège w Belgii, a kilka dni później podpalono synagogę w Rotterdamie (Holandia).

W środę brytyjska policja aresztowała dwóch mężczyzn pod zarzutem podpalenia czterech karetek pogotowia należących do społeczności żydowskiej, pojazdy stały w pobliżu synagogi w Londynie.

grz/ / polsatnews.pl