W piątek Sejm uchwalił dwie ustawy mające obniżyć ceny paliw, następnie poparł je Senat. Jeszcze tego samego dnia wieczorem akty podpisał prezydent Karol Nawrocki.

Nowelizacje ustaw zostały opublikowane w sobotę po południu w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej. W sobotę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że podpisane zostały rozporządzenia dotyczące obniżki VAT i akcyzy na paliwa. Dodał, że od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny.

Obniżka cen paliw. Kaczyński grzmi: Oszustwo

W sobotnim wpisie na platformie X Kaczyński stwierdził, że "miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki!". "Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o ok. 300 zł. Nie dość, że Tusk wstrzymywał publikację ustawy wprowadzającej obniżki, to teraz jego nominaci w Orlenie podnoszą ceny hurtowe, drenując portfele Polaków. Znowu oszustwo" - podkreślił prezes PiS. Również inni politycy PiS zarzucali rządowi spóźnione działania związane z sytuacją na rynku paliw i zwracali uwagę ma ceny hurtowe.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił w sobotę, że ustawy umożliwiające obniżkę cen na stacjach benzynowych zostały opublikowane, a działania zostały wdrożone. "Wokół kolejne 'robienie wody z mózgu' obywatelom i próba zbijania kapitału politycznego. Mamy jeden z najlepszych programów osłonowych w Europie. Na szczęście większość potrafi racjonalnie ocenić, kto działa na rzecz państwa, a kto partii" - napisał Balczun na platformie X.

Minister załączył też wpis Biura Prasowego Orlenu, w którym koncern wskazał, że ciągu dwóch dni cena diesla na świecie wzrosła o 12 proc. i przebija właśnie szczyty 2022 roku. "W cenach hurtowych Orlenu ten wzrost wyniósł ok. 4,5 proc. Niemal 40 proc. diesla sprzedawanego w Polsce musimy sprowadzać z zagranicy" - podkreślono we wpisie.

Ceny paliw w Polsce wciąż szybują

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że koncern podniósł w sobotę hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześc., a hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześc.

Według cennika hurtowego Orlenu w sobotę cena oleju napędowego Ekodiesel wynosi tam 7 041 zł za metr sześc., czyli o 171 zł więcej niż dzień wcześniej, gdy było to 6 870 zł za metr sześc. Cena benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 to 5 714 zł za metr sześc., czyli o 103 zł więcej niż dzień wcześniej, gdy było to 5 611 zł za metr sześc.

W sobotę mijają cztery tygodnie od ataku USA i Izraela na Iran. W kolejnych dniach po wybuchu wojny notowania ropy naftowej na świecie, jak również paliw gotowych, zaczęły zwyżkować. Była to reakcja na blokadę cieśniny Ormuz, strategicznej dla transportu morskiego surowców energetycznych z tego regionu, a także ataki na infrastrukturę wydobywczą i rafineryjną.

W piątek w USA na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkowały o 5,78 proc. do 99,94 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent zyskiwały 4,97 proc. do 113,38 USD za baryłkę.

Według hurtowego cennika paliw Orlenu 28 lutego, czyli w dniu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała w koncernie 4 466 zł, czyli 1248 zł mniej niż obecnie, a olej napędowy Ekodiesel 4 809 zł za metr sześc., czyli mniej o 2232 zł niż obecnie.

