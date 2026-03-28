Pogoda na weekend nie rozpieszcza. Konieczne będą parasole
Polaków czeka wyjątkowo pochmurny i deszczowy weekend. Choć miejscami wiosenna aura da o sobie znać, w sobotę i niedzielę w przeważającej części kraju możemy spodziewać się obfitych opadów deszczu i lokalnych burz - informuje IMGW.
W sobotę niemal w całym kraju będzie pochmurnie, a większe rozpogodzenia wystąpią głównie na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Miejscami na południowym wschodzie, wschodzie i w centrum, a w drugiej połowie dnia również na krańcach północno-zachodnich, wystąpią opady deszczu.
Po południu mieszkańcy Podkarpacia, Roztocza i Ziemi Świętokrzyskiej mogą spodziewać się pierwszych wiosennych burz - w tym czasie suma opadów deszczu może wynieść do 15 mm. Z kolei wysoko w górach spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Silny wiatr może miejcami powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
ZOBACZ: Czeka nas powrót zimy. Wszystko zmieni się pod koniec miesiąca
Pogoda na weekend. Zachmurzenie i intensywne opady deszczu
Wiosna da o sobie znać przede wszystkim w coraz wyższych temperaturach. W sobotę przeważającym obszarze kraju maksymalnie na termometrach zobaczymy od 10 do 14 st. C. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich - tam możemy spodziewać się nawet 16 st. C.
Nieco chłodniej będzie na południu i nad morzem około - 7 st. C.
Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami także porywisty, a na - tam okresami do 60 km/h.
ZOBACZ: Pogoda w Polsce znowu się załamie. "Opady bardziej odczuwalne"
Opady deszczu nie ominą nas również w nocy z soboty na niedzielę. Mokro będzie przede wszystkim w południowej części kraju 0- na Śląsku i w Małopolsce prognozowana suma opadów wyniesie do 10-15 mm.
Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 0 do 4 st. C. Lokalnie na północy możliwe mgły ograniczające widoczność do 300 m.
W weekend Polacy wyciągną parasole. Możliwe lokalne burze
Niedziela również upłynie pod znakiem deszczu, wiatru i pochmurnego nieba. Najintensywniej znów popada na południu kraju - na Śląsku i w Małopolsce wystąpią ciągłe opady deszczy do 10-15 mm. Lokalnych opadów możemy spodziewać się również na północnym wschodzie.
Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 8 do 12 st. C. Nieco cieplej będzie na krańcach wschodnich - tam do 15 st. C.
ZOBACZ: Zima uderza w część Polski, w innych miejscach ulewy. Pogoda się załamuje
Termometry wskażą najmniejszą wartość na wybrzeżu oraz miejscami w rejonach podgórskich.
Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu w porywach około 55 km/h.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej