W sobotę niemal w całym kraju będzie pochmurnie, a większe rozpogodzenia wystąpią głównie na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Miejscami na południowym wschodzie, wschodzie i w centrum, a w drugiej połowie dnia również na krańcach północno-zachodnich, wystąpią opady deszczu.

Po południu mieszkańcy Podkarpacia, Roztocza i Ziemi Świętokrzyskiej mogą spodziewać się pierwszych wiosennych burz - w tym czasie suma opadów deszczu może wynieść do 15 mm. Z kolei wysoko w górach spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Silny wiatr może miejcami powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na weekend. Zachmurzenie i intensywne opady deszczu

Wiosna da o sobie znać przede wszystkim w coraz wyższych temperaturach. W sobotę przeważającym obszarze kraju maksymalnie na termometrach zobaczymy od 10 do 14 st. C. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich - tam możemy spodziewać się nawet 16 st. C.

Nieco chłodniej będzie na południu i nad morzem około - 7 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami także porywisty, a na - tam okresami do 60 km/h.

Opady deszczu nie ominą nas również w nocy z soboty na niedzielę. Mokro będzie przede wszystkim w południowej części kraju 0- na Śląsku i w Małopolsce prognozowana suma opadów wyniesie do 10-15 mm.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 0 do 4 st. C. Lokalnie na północy możliwe mgły ograniczające widoczność do 300 m.

W weekend Polacy wyciągną parasole. Możliwe lokalne burze

Niedziela również upłynie pod znakiem deszczu, wiatru i pochmurnego nieba. Najintensywniej znów popada na południu kraju - na Śląsku i w Małopolsce wystąpią ciągłe opady deszczy do 10-15 mm. Lokalnych opadów możemy spodziewać się również na północnym wschodzie.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 8 do 12 st. C. Nieco cieplej będzie na krańcach wschodnich - tam do 15 st. C.

Termometry wskażą najmniejszą wartość na wybrzeżu oraz miejscami w rejonach podgórskich.

Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu w porywach około 55 km/h.

