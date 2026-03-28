Podczas mszy kończącej wizytę w Monako papież Leon XIV przypomniał, że prawdziwej radości nie da się wygrać na loterii ani obstawić w zakładach, bo jej jedynym źródłem jest miłość Boga. - Autentycznej radości nie wygrywa się obstawiając zakłady. Jej źródłem jest miłość Boga - mówił.

Papież ostro ocenił współczesne wojny, nazywając je skutkiem "bałwochwalczego uwielbienia władzy i pieniędzy". Zapewnił jednak, że Bóg wyprowadzi ludzkość z tego błędu, bo to jego miłosierdzie zbawi świat. Nawiązując do Ewangelii o wyroku na Jezusa, Ojciec Święty zauważył, że jego śmierć nie była przypadkiem, ale zaplanowanym działaniem.

Papież wyjaśnił: - Wyrok Kajfasza i Sanhedrynu rodzi się bowiem z politycznej kalkulacji, u której podstaw jest strach: jeśli Jezus nadal będzie dawał nadzieję, przemieniając ból ludu w radość, 'przyjdą Rzymianie; i zniszczą kraj.

Papież Leon XIV w Monako. Skrytykował wojny

- Przywódcy religijni, zamiast uznać w Nazarejczyku Mesjasza, czyli długo oczekiwanego Chrystusa, widzą w Nim zagrożenie. Ich spojrzenie jest tak wypaczone, że to właśnie uczeni w Prawie sami to Prawo łamią. Zapominając o Bożej obietnicy dla swojego ludu, chcą zabić niewinnego, ponieważ za ich strachem kryje się przywiązanie do władzy - dodał Ojciec Święty.

Papież porównał tę sytuację do dzisiejszych czasów, gdzie "potężne siły wciąż działają bez skrupułów". Pytał nawet retorycznie: - Czyż nie tak dzieje się także dzisiaj? (…) W historii Jezusa zawarta jest bowiem historia nas wszystkich, począwszy od najmniejszych i uciśnionych: także dzisiaj, ileż kalkulacji dokonuje się w świecie, aby zabijać niewinnych; ileż pozornych racji wysuwa się, aby ich się pozbyć!

Leon XIV wezwał, aby ludzkość nie przyzwyczajała się do wojennych dźwięków, bo prawdziwy pokój to coś więcej niż brak walki. Podkreślił, że boża sprawiedliwość zawsze stoi ponad złem, dając nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach.

- To miłosierdzie zbawia świat: troszczy się o każde ludzkie życie, od momentu, gdy rozwija się w łonie matki, aż do momentu, gdy więdnie, w całej swej kruchości - mówił Ojciec Święty. Na koniec dodał, że nawet gdy zło szaleje, Bóg ostatecznie zwycięża je swoją miłością, pokazując, że jego wszechmoc to właśnie miłosierdzie.

Papież Leon XIV odwiedził Monako

Papież Leon XIV zakończył w sobotę wieczorem jednodniową wizytę w Księstwie Monako, które odwiedził jako pierwsza głowa Kościoła w czasach współczesnych. Papież poleciał do Monako śmigłowcem. To była druga zagraniczna podróż Leona XIV od początku jego pontyfikatu w maju 2025 roku. Na przełomie listopada i grudnia papież odwiedził Turcję i Liban.

Krótka wizyta w księstwie na Lazurowym Wybrzeżu odbyła się w przeddzień Niedzieli Palmowej, która otworzy uroczystości Wielkiego Tygodnia; pierwsze pod przewodnictwem nowego papieża. W dniach od 13 do 23 kwietnia Leon XIV będzie w Afryce. Odwiedzi Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową.

