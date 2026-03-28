Marynarka poinformowała, że jeden z jej samolotów zauważył żaglówki - "Tiger Moth i Friend Ship" - 80 mil morskich na północny zachód od Hawany. W komunikacie cytowanym przez AFP dodano, że samolot komunikuje się radiowo z żaglówkami, a w ten rejon zmierza statek, aby udzielić wsparcia.

Żaglówki są częścią międzynarodowego konwoju, który przywiózł 50 ton zaopatrzenia medycznego, żywności, paneli słonecznych i innych towarów w celu wsparcia Kuby. Amerykańska blokada paliwowa pogłębiła kryzys energetyczny i gospodarczy na tej wyspie.

- Z ulgą potwierdzamy, że obie żaglówki zostały zlokalizowane przez Marynarkę Wojenną Meksyku, załogi są bezpieczne, a jednostki kontynuują podróż do Hawany - powiedział rzecznik konwoju Our America w rozmowie z AFP.

- Konwój pozostaje na dobrej drodze, by zrealizować swoją misję, dostarczyć pilnie potrzebną pomoc humanitarną narodowi kubańskiemu - dodał rzecznik, dziękując władzom meksykańskim i kubańskim za "wsparcie, koordynację i profesjonalizm".

Marynarka Wojenna Meksyku i rzecznik konwoju nie podali, dlaczego łodzie straciły kontakt, ani kiedy mogą dotrzeć na Kubę. Wcześniej spodziewano się, że żaglówki dotrą na wyspę między wtorkiem a środą.

Z kolei w czwartek Marynarka Wojenna Meksyku ogłosiła misję poszukiwawczo-ratowniczą po utracie łączności z jednostkami. Na pokładzie znajdowało się dziewięć osób. Meksykańskie media podały, że znaleźć się mieli na niej Polacy, Kubańczycy, Amerykanie i Francuzi.

Informacji o obecności Polaków nie potwierdził jednak rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Wiemy, że obie łodzie płynęły pod polską banderą, jednak nie mamy informacji, żeby na pokładzie byli polscy obywatele - powiedział w rozmowie z Interią.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni