Nie żyje Romuald Ajchler. Były poseł miał 77 lat

W wieku 77 lat odszedł Romuald Ajchler, związany przez wiele lat z ugrupowaniami lewicowymi. O śmieci byłego posła poinformował oficjalny profil Nowej Lewicy na Facebooku.

"Romuald Ajchler był jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli lewicy w Wielkopolsce. Cechowała go wyjątkowa skuteczność. Przez dekady działał na rzecz rozwoju wsi, rolnictwa i lokalnych społeczności, których głos często był pomijany" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

Nie żyje Romuald Ajchler. Był posłem kilku kadencji

Pierwszą kadencję jako poseł w Sejmie Romuald Ajchler zaczynał w 1993 roku, gdy był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Od 2001 do 2005 roku pełnił poselskie obowiązki w sojuszu SLD-Unia Pracy. W wyborach z 2005 roku nie uzyskał mandatu, ale do Sejmu powrócił już dwa lata później, startując z ramienia koalicji Lewica i Demokraci.

ZOBACZ: Włochy pogrążone w żałobie. Nie żyje legendarny muzyk Gino Paoli

Od 2011 do 2014 roku w Sejmie reprezentował po raz kolejny koalicję SLD-Unia Pracy, rok później dołączył do Zjednoczonej Lewicy. Ostatnią kadencję pełnił jako poseł SLD.

"Zajmował się rozwojem infrastruktury, wsparciem dla gospodarstw rolnych oraz polityką społeczną, starając się, by rozwój kraju nie omijał obszarów poza dużymi miastami" - tak jego pracę opisała Lewica.

"Przede wszystkim był dobrym człowiekiem, który zawsze stawiał ludzi na pierwszym miejscu. Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu" - napisano w komunikacie.

