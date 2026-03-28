Najwyższy poziom ostrzeżenia dla Polaków planujących wyjazd na karaibską wyspę. MSZ: Odradzamy

Poziom ostrzeżenia dla podróżujących na Kubę podniesiono na czwarty, czyli najwyższy - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Oznacza to, że Polakom odradza się wszelkie podróże do tego kraju, bez względu na ich charakter, czy to w celach zawodowych, czy w pilnych sprawach rodzinnych.

Najwyższy poziom ostrzeżeń MSZ przed podróżami na Kubę. Na zdjęciu dwa tankowce o świcie przed rafinerią Nico Lopez w Zatoce Hawańskiej na Kubie, 24 marca 2026 r.

MSZ w komunikacie na swojej stronie zmieniło ostrzeżenie dla podróżujących na poziom czwarty, co oznacza, że odradza wszelkie podróże na Kubę w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz paliwowym, a tym samym utrudnioną możliwością udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczeniami w komunikacji lotniczej do Europy, jak i ryzykiem niepokojów społecznych.

 

W połowie lutego resort podniósł ostrzeżenie dla podróżujących na Kubę do poziomu trzeciego, odradzając podróże, które nie są konieczne. Według danych MSZ na Kubie przebywa 200 Polaków.

Kryzys na Kubie się pogłębia

Ambasada RP w Hawanie monitoruje sytuację i będzie informować o istotnych zmianach dotyczących operacji lotniczych w mediach społecznościowych placówki.

 

Kuba boryka się z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, który w dużej mierze jest efektem wprowadzonego przez USA embarga na import ropy z Wenezueli i groźby wystosowanej przez Waszyngton wobec innych możliwych dostawców surowca.

 

Ponadto wyspa wciąż zmaga się ze skutkami niszczycielskiego huraganu Melissa, który nawiedził ją na przełomie października i listopada 2025 r.

 

grz/ / polsatnews.pl / PAP
