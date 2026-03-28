W ciągu czterech tygodni wojny z Iranem amerykańskie wojsko wystrzeliło ponad 850 pocisków manewrujących Tomahawk - przekazał "The Washington Post". Zużycie precyzyjnie naprowadzanej broni w takim tempie niepokoi niektórych urzędników Pentagonu.

Te rakiety, które mogą być wystrzeliwane z nawodnych okrętów wojennych i okrętów podwodnych Marynarki, są podstawą amerykańskich ataków wojskowych od ich pierwszego użycia w walce w 1991 roku podczas wojny w Zatoce Perskiej.

Jednocześnie rocznie produkowanych jest tylko kilkaset takich rakiet, co oznacza, że światowe rezerwy są ograniczone.

"Alarmująco niski" poziom zapasu rakiet Tomahawk

Jeden z urzędników określił liczbę pocisków Tomahawk pozostających na Bliskim Wschodzie jako "alarmująco niski", podczas gdy inny stwierdził, że Pentagon zwrócił się już do koncernu RXT w celu dostaw rakiet Tomahawk na Bliski Wschód, wskazując, że zapas tych rakiet na froncie praktycznie uległ wyczerpaniu.

Według dokumentów Marynarki Wojennej koszt najnowszych wersji rakiety może sięgać 3,6 miliona dolarów za sztukę, a jego produkcja zajmie do dwóch lat.

W ostatnich latach kupowano je w małych partiach, w zeszłorocznym budżecie obronnym uwzględniono tylko 57 egzemplarzy. Amerykańska administracja podjęła intensywne prace w celu zwiększenia wolumenu produkcji.

Amerykanie stracili dużą część swoich kluczowych pocisków

Mackenzie Eaglen, starszy pracownik American Enterprise Institute, powiedział, że przed rozpoczęciem operacji Epic Fury pod koniec zeszłego miesiąca Marynarka Wojenna USA prawdopodobnie dysponowała od 4000 do 4500 rakiet Tomahawk.

Inni analitycy marynarki ostrzegają, że liczba ta może być znacznie niższa, być może bliżej 3000, biorąc pod uwagę ich powszechne wykorzystanie w ostatnich operacjach, w tym podczas nalotów administracji Trumpa w zeszłym roku na Iran, Jemen i Nigerię.

Mark Cancian, starszy doradca w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, powiedział, że jeśli wojsko wystrzeli w Iran ponad 800 rakiet Tomahawk, "byłoby to około jednej czwartej całego arsenału". Jego think tank szacuje, że na początku wojny miesiąc temu Marynarka Wojenna USA mogła dysponować tylko 3100 rakietami Tomahawk.

"Uzupełnienie zapasów zajmie kilka lat" - powiedział Cancian, cytowany przez gazetę.

