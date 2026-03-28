Ministerstwo Turystyki Egiptu na chwilę przed wprowadzeniem rządowych ograniczeń przekazało, że nie będą one dotyczyły popularnych miejscowości turystycznych takich jak Hurghada, Marsa Alam, Luksor, Asuan i Szarm el-Szejk. Najpopularniejsze restauracje będą funkcjonowały w dotychczasowym trybie także w stolicy kraju Kairze.

Resort tłumaczył, że jest to spowodowane "utrzymaniem wysokiego standardu usług i bezpieczeństwa".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Kryzys energetyczny. Rząd w Kairze wprowadza obostrzenia

Nowe zasady są spowodowane kryzysem na rynku energii, który jest konsekwencją izraelsko-amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi, który zablokował cieśninę Ormuz. Kroki podjęte przez Teheran spowodowały poważny wstrząs na światowych rynkach i znaczne skoki cen energii.

W związku z tym rząd w Kairze zdecydował, że aby oszczędzić energię, kawiarnie, restauracje, bary i sklepy w Egipcie będą zamykane o godz. 21:00, a w czwartki i piątki o 22:00. Obostrzenia, które weszły w życie w sobotę potrwają co najmniej miesiąc.

Egipt. MSZ wskazał najniebezpieczniejsze miejsca

Polskie MSZ - zgodnie z aktualizacją ważną na 18 marca - odradza podróże, do niektórych części Egiptu - gubernatorstwa Synaju Północnego, na obszary znajdujące się przy granicy z Libią i Sudanem, w tym do tzw. trójkąta Halaib i do Doliny Nilu pomiędzy Asuanem i granicą z Sudanem.

"Na pozostałym terytorium Egiptu zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności" - podano w komunikacie.

Resort przekazał, że w Egipcie występuje podwyższone zagrożenie terroryzmem. W związku z tym zaleca szczególną ostrożność w miejscach najbardziej narażonych na ataki, wskazując na obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne czy budynki rządowe. "Mogą się zdarzyć także ataki na lotniska, samoloty oraz autobusy przewożące turystów" - dodano.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni