Egipt wprowadza natychmiastowe ograniczenia. Ostrzeżenie dla turystów
Kawiarnie, restauracje, bary i sklepy w Egipcie będą zamykane o godz. 21:00, a w czwartki i piątki o 22:00 - zdecydował rząd w Kairze. To efekt kryzysu na rynku energii, wywołany przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Ograniczenia nie dotyczą najpopularniejszych miejscowości turystycznych.
Ministerstwo Turystyki Egiptu na chwilę przed wprowadzeniem rządowych ograniczeń przekazało, że nie będą one dotyczyły popularnych miejscowości turystycznych takich jak Hurghada, Marsa Alam, Luksor, Asuan i Szarm el-Szejk. Najpopularniejsze restauracje będą funkcjonowały w dotychczasowym trybie także w stolicy kraju Kairze.
Resort tłumaczył, że jest to spowodowane "utrzymaniem wysokiego standardu usług i bezpieczeństwa".
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kryzys energetyczny. Rząd w Kairze wprowadza obostrzenia
Nowe zasady są spowodowane kryzysem na rynku energii, który jest konsekwencją izraelsko-amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi, który zablokował cieśninę Ormuz. Kroki podjęte przez Teheran spowodowały poważny wstrząs na światowych rynkach i znaczne skoki cen energii.
W związku z tym rząd w Kairze zdecydował, że aby oszczędzić energię, kawiarnie, restauracje, bary i sklepy w Egipcie będą zamykane o godz. 21:00, a w czwartki i piątki o 22:00. Obostrzenia, które weszły w życie w sobotę potrwają co najmniej miesiąc.
Egipt. MSZ wskazał najniebezpieczniejsze miejsca
Polskie MSZ - zgodnie z aktualizacją ważną na 18 marca - odradza podróże, do niektórych części Egiptu - gubernatorstwa Synaju Północnego, na obszary znajdujące się przy granicy z Libią i Sudanem, w tym do tzw. trójkąta Halaib i do Doliny Nilu pomiędzy Asuanem i granicą z Sudanem.
"Na pozostałym terytorium Egiptu zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności" - podano w komunikacie.
Resort przekazał, że w Egipcie występuje podwyższone zagrożenie terroryzmem. W związku z tym zaleca szczególną ostrożność w miejscach najbardziej narażonych na ataki, wskazując na obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne czy budynki rządowe. "Mogą się zdarzyć także ataki na lotniska, samoloty oraz autobusy przewożące turystów" - dodano.
