W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego z 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej na granicy z Litwą i Niemcami.

Jedną ze zmian jakie wejdą w życie 5 kwietnia 2026 roku jest przywrócenie jednego z kontrolowanych przejść. Do wykazu Straży Granicznej dołączy przejście Park Mużakowski - Most Angielski między Łęknicą a Bad Muskau, które zamknięto z uwagi na prace remontowe.

Ma ono duże znaczenie dla ruchu turystycznego, pieszego i rowerowego oraz wydarzeń transgranicznych na terenie parku.

ZOBACZ: Przewoził alkohol wart niemal milion złotych. Brawurowa akcja Straży Granicznej

Kontrole na granicy z Litwą i Niemcami. Jest decyzja MSWiA

Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami wprowadzono 7 lipca 2025 r. na miesiąc, a następnie przedłużono je o kolejne dwa miesiące – od 6 sierpnia do 4 października 2025 r.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie przedłużyło kontrole o pół roku – od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r.

ZOBACZ: "Stanowcza odpowiedź". Przedłużono zawieszenie prawa do azylu na polsko-białoruskiej granicy

"Decyzja ta wynika z konieczności przeciwdziałania nielegalnej migracji i dbałości o bezpieczeństwo wewnętrzne" - przekazało w komunikacie na platformie X Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Straż Graniczna walczy z nielegalną migracją. Kontrole przedłużone o pół roku

Państwa członkowskie strefy Schengen mogą przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych maksymalnie na okres sześciu miesięcy, w przypadku poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa kraju.

Jeśli zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy okresy. Łącznie mogą one potrwać maksymalnie dwa lata, jednak w takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

ZOBACZ: "Żarty" na lotnisku, papieros i agresywna pasażerka. Interweniowała Straż Graniczna

Według MSWiA nadal istnieje konieczność przedłużenia tymczasowo kontroli granicznych z Niemcami oraz Litwą. Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa jest proceder nielegalnych migracji. Celem działań Straży Granicznej jest przede wszystkim weryfikacja legalności wjazdu osób, kontrola przewożonych towarów oraz ujawnianie nielegalnego przemytu.

Na granicy polsko-niemieckiej kontrole mają być prowadzone w ok. 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej - w 13.

