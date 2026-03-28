Jak przekazał Axios, podczas piątkowego spotkania ministrów G7 Kallas skrytykowała Stany Zjednoczone za zbyt pobłażliwą postawę wobec Federacji Rosyjskiej, która od czterech lat prowadzi pełnoskalową wojnę z Ukrainą.

Zwróciła również uwagę, że przed rokiem Rubio mówił, że USA wkrótce stracą cierpliwość i podejmą zdecydowane działania, jeśli Rosjanie nadal będą stawiać opór w kwestii podpisania porozumienia pokojowego.

Sprzeczka Kallas i Rubio. Poszło o wojnę w Ukrainie

- Minął rok i Rosja się nie posunęła. Kiedy wasza cierpliwość się skończy? - zapytała sekretarza stanu USA.



Według trzech źródeł obecnych na spotkaniu, pytanie to spotkało się z ostrą ripostą doradcy Donalda Trumpa. Wyraźnie zdenerwowany Rubio odparł, że Amerykanie nie ustają w wysiłkach na rzecz zakończenia wojny.

ZOBACZ: Iran zaatakował bazę USA. Rannych kilkunastu amerykańskich żołnierzy

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zakończyć tę wojnę. Jeśli uważasz, że możecie to zrobić lepiej, to proszę bardzo. Odsuniemy się - zwrócił się do Kallas.

Jak dodał, USA próbują rozmawiać z obiema stronami konfliktu. Wojskowe i wywiadowcze wsparcie zapewniają jednak wyłącznie Ukrainie.

Pomoc USA dla Ukrainy. Kallas ostro podsumowała Rubio

Po tej ostrej wymianie zdań kilku europejskich ministrów obecnych na spotkaniu włączyło się dyskusję, mówiąc, że USA powinny kontynuować dotychczasowe działania dyplomatyczne dotyczące Rosji i Ukrainy - podało jedno ze źródeł.

Dwaj informatorzy Axiosa przekazali, że pod koniec spotkania Rubio i Kallas przeprowadzili krótką rozmowę, próbując uspokoić sytuację.

- To była szczera wymiana zdań. Po to jest dyplomacja - powiedział Axiosowi przedstawiciel Departamentu Stanu.

ZOBACZ: Marco Rubio zdradził, ile potrwa wojna. Wskazał cel USA w Iranie

Rzecznik Kallas, zapytany o spięcie podczas spotkania, odmówił komentarza w tej sprawie. Z kolei Marco Rubio w rozmowie z dziennikarzami zaprzeczył, jakoby doszło do sprzeczki między nim a szefową unijnej dyplomacji.

- Podczas tych spotkań często dziękuje się Ameryce za rolę, jaką odegraliśmy… i doceniona zostaje mediacyjna rola, jaką staraliśmy się odegrać w wojnie między Rosją a Ukrainą – powiedział. - Nikt tam nie krzyczy, nie podnosi głosu ani nie mówi niczego negatywnego - podsumował sekretarz stanu USA.

Impas ws. negocjacji pokojowych. Co dalej z porozumieniem Rosji i Ukrainy?

Stany Zjednoczone pośredniczyły już w kilku rundach negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą. Do ostatniego trójstronnego spotkania doszło w lutym w szwajcarskiej Genewie.

Atak USA i Izraela na Iran oddalił jednak szanse na szybkie wznowienie negocjacji. Oczy całego świata zwrócone są obecnie na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, a USA rozważają wysłanie części broni przeznaczonej dla Ukrainy dla wzmocnienia swoich sił w Zatoce Perskiej.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejna tura rozmów pokojowych w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej.

