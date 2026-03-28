W archikatedrze w Łodzi trwa ingres (objęcie władzy nad diecezją) nowego arcybiskupa rozpoczęty mszą świętą o godz. 11:30. Liturgię rozpoczął nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

W swoim piśmie nominacyjnym Ojciec Święty napisał, że Łódź potrzebuje dzielnych sterników, jakimi są biskupi, aby mogła bezpiecznie przepłynąć przez morze tego świata do portu wiecznego zbawienia.

Wybrano nowego metropolitę łódzkiego. Kardynał Konrad Krajewski mianowany przez Leona XIV

- Pobudzeni tymi myślami zwracamy nasze serce i umysł ku Tobie, czcigodny nasz bracie, z którego pilnej i prawdziwie niestrudzonej posłudze zarówno my sami, jak i trzej nasi poprzednicy przez wiele korzystaliśmy, a którego działalność jako jałmużnika apostolskiego przyniosła znaczącą pomoc drogim nam ubogim i najbardziej potrzebujących - podkreślił papież Leon XIV, zwracając do kardynała Krajewskiego.

Jak dodał Ojciec Święty, nie ma wątpliwości, że obdarzony wieloma darami natury i łaski kard. Krajewski "będzie mógł posługę w roli arcybiskupa metropolity Kościoła łódzkiego pełnić oraz rozwijać w sposób coraz bardziej owocny".

Po odczytaniu bulli papieskiej i przyjęciu symbolu władzy pasterskiej - historycznego pastorału pierwszego biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego, metropolita zajął miejsce na katedrze. Tam przyjął tzw. homagium – hołd składany przez biskupów pomocniczych, duchowieństwo, zakonników i świeckich.

Krajewski urodził się 25 listopada 1963 r. w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Duchowny ukończył liturgikę na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Następnie uzyskał doktorat na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

Podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1997 r. Krajewski pełnił funkcję papieskiego ceremoniarza. Rok później podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych w Watykanie. W Stolicy Apostolskiej pełnił rolę m.in. jałmużnika papieskiego od 2013 r.

20 maja 2018 r. Krajewski został mianowany kardynałem. Z kolei w maju 2025 r. uczestniczył w konklawe, podczas którego Leon XIV został wybrany zwierzchnikiem Kościoła katolickiego.

Krajewski przez 28 lat pełnił posługę w Watykanie, przebywając w najbliższym otoczeniu papieża Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciczka oraz Leona XIV, który mianował kardynała Krajewskiego na nowego metropolitę łódzkiego.

- Ojciec Święty Leon XIV zapytał mnie, czy po 28 latach służby czterem papieżom w Watykanie, nie pragnę wrócić do swojej diecezji pochodzenia i razem z wiernymi dążyć do świętości. Z radością odpowiedziałem: "tak" - mówił w wywiadzie dla Vatican News.

Jak przyznał nowy metropolita łódzki, "nigdy nie opuścił Polski". - Zawsze pozostawałem wśród ludzi i odczuwałem też pewną tęsknotę - wyjaśnił.

