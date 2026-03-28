W 2024 roku norweski parlament (Storting - red.) zatwierdził historyczny plan obrony na kolejnych 12 lat. W pierwotnej wersji Oslo panowało wydać na ten cel w sumie 146 mld euro. Cały czas rosnące zagrożenia globalne, a w szczególności obawa przed rosyjską agresją sprawiła, że władze Norwegii już po dwóch latach zaktualizowały strategię dotyczącą obronności.

"Wprowadzamy niezbędne zmiany, aby zapewnić skuteczny rozwój naszych zdolności obronnych w tych coraz bardziej niebezpiecznych czasach" - przekazał w opublikowanym w piątek dokumencie szef tamtejszego rządu Jonas Gahr Store.

Tłumaczył, że od momentu prezentacji planu "świat stał się bardziej nieprzewidywalny, a sytuacja bezpieczeństwa stała się poważniejsza".

Norwegia. Plan obrony. Rząd w Oslo wyda kolejne miliardy euro

Norweski rząd zdecydował o dołożeniu do ustalonego budżetu dodatkowych ponad 10 mld euro. Łącznie Oslo do 2036 roku wyda ponad 155 mld euro na bezpieczeństwo. Znaczna część tych środków zostanie rozdysponowana w ciągu czterech kolejnych lat. To oznacza, że do 2035 roku osiągnięty zostanie NATO-wski próg 3,5 proc. PKB na obronność.

Najwięcej pieniędzy wydanych zostanie na potrzeby marynarki wojennej. - Przyspieszamy największe inwestycje w okręty podwodne i fregaty oraz przyspieszamy tworzenie Brygady Finnmark - powiedział minister obrony Tore O. Sandvik.

Plan obejmuje zakup sześciu nowych okrętów podwodnych i co najmniej pięciu fregat. "Inwestycje te odzwierciedlają rosnące zainteresowanie strategiczne regionem północnego Atlantyku i Arktyki" - podkreślają autorzy publikacji w serwisie Life in Norway.

Nowe priorytety obejmują też obszary walki elektronicznej, obrony powietrznej krótkiego zasięgu, obrony przed dronami oraz łączność kosmiczną. Według tego planu stopniowo wdrażany będzie wielowarstwowy system obrony powietrznej.

Jednocześnie przesunięte w czasie zostały duże projekty, takie jak rozbudowy obrony powietrznej dalekiego zasięgu czy dronów do obserwacji morskiej.

"Rosja przygotowuje się na konflikt z NATO". Norweski resort obrony ostrzega

"Norwegia jest coraz bardziej zaniepokojona sytuacją bezpieczeństwa w Arktyce i na obszarach graniczących z Rosją. Rząd Store przyspiesza utworzenie Brygady Finnmark, która ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną do 2033 roku - dwa lata wcześniej niż pierwotnie planowano" - podaje serwis The Barents Observer.

Tamtejszy resort obrony ostrzegł, że w kolejnych latach sytuacja związana z bezpieczeństwem ulegnie jeszcze pogorszeniu. "Chociaż wojna na Ukrainie pozostaje priorytetem, Rosja przygotowuje się na potencjalny przyszły konflikt z NATO. Obejmuje to znaczną rozbudowę sił zbrojnych wzdłuż całej granicy NATO, w tym podwojenie liczebności sił lądowych na północnym zachodzie" - podano w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Norwegii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni