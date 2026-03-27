Młody humbak, czyli długopłetwiec oceaniczny, zdołał wpłynąć na Bałtyk w nocy z czwartku na piątek dzięki kanałowi wykopanemu przez niemieckie służby - podała agencja dpa.



Piętnastometrowe zwierzę walczyło na mieliźnie o życie od poniedziałku, ratownicy próbowali zachęcać je do ruchu m.in. poprzez trąbienie, bębnienie i okrzyki. Młody humbak reagował na nie i sam wydawał głośne okrzyki.

Przełomowy okazał się czwartek, kiedy zdecydowano, by koparki wykopały na mieliźnie kanał o długości około 50 metrów, szerokości sześciu metrów i głębokości 1,2 metra. Pogłębienie terenu pod głową ssaka umożliwiło humbakowi powolne przemieszczanie się w stronę głębszych wód.

Młody humbak uwolnił się z mielizny. Teraz trzeba go znaleźć na Bałtyku

Mimo udanej akcji ratunkowej wciąż nie jest pewne, że zwierzę przeżyje. Humbak w pierwszej kolejności musi zostać odnaleziony na Bałtyku, następnie będzie eskortowany na Morze Północne. Pewność, że zwierzę zdoła przeżyć będziemy mieli dopiero, gdy wypłynie na Atlantyk.

Pomoc w odnalezieniu i eskortowaniu humbaka zadeklarował premier landu Szlezwik-Holsztyn Daniel Guenther. Specjalistka Instytutu Badań Przyrody Lądowej i Wodnej Stephanie Gross zaznaczyła, że zwierzę nie ma nadajnika ze względu na uszkodzenia skóry.

- Teraz trzeba poczekać i zobaczyć, jak wieloryb pływa - wyjaśniła Gross.

Walka o życie ssaka trwała wiele dni. Nadal nie jest pewne, czy humbak przeżyje

Przed decyzją o wykopaniu kanału ratownicy próbowali różnych metod uratowania zwierzęcia. Stosowano m.in. koparkę ssącą, jednak piasek na mieliźnie okazał się zbyt twardy, by go odessać.



Skutku nie przyniosło także odwrócenie zwierzęcia ani wywołanie fal przez policyjne łodzie. Nie pomógł także przypływ z poniedziałku na wtorek. Finalnie po czterech dniach zapadła decyzja, by mimo ryzyka związanego z narażaniem zwierzęcia na stres, rozpocząć drążenie kanału.

Eksperci nie wykluczają, że młody humbak, którego los śledziły całe Niemcy, to ten sam osobnik, którego zaobserwowano w porcie w Wismarze na północnym wschodzie kraju. Przyczyny jego pojawienia się w tym rejonie nie są znane.

Humbak, czyli długopłetwiec oceaniczny. Wielkie ssaki słyną ze swoich pieśni

Długość osobnika poszukiwanego na Bałtyku szacowana jest na 12-15 metrów, jednak dorosłe długopłetwce oceaniczne dorastają do 17 metrów. Ich masa może wynieść nawet 45 ton. Zwykle żyją samotnie, niekiedy w niewielkich, nietrwałych grupach.

Ssaki słyną z długich, trwających nawet do 25 minut pieśni. Choć humbaki są w stanie usłyszeć je nawet z odległości kilkuset kilometrów, naukowcom dotąd nie udało się ustalić, jakie jest przeznaczenie humbaczej muzyki.

